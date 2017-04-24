Başakşehir'e ağır fatura

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3-3 eşitlikle biten maçın ardından Başakşehirli bazı futbolcuların A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kamereman Çağlar Yıldırım’a yaptığı saldırı büyük tepki alırken, konuk takım oyuncularından Volkan Babacan, Yalçın ve Ufuk Ceylan’ın temsilci tarafından rapora yazıldığı ifade edildi.