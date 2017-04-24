MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
24 NİSAN 2017
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FUTBOL

Başakşehir'e ağır fatura

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:55:21

  • 1 Başakşehir'e ağır fatura
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    Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçından sonra takım otobüslerinin bulunduğu bölgede çıkan kavga ve yaşanan olayların Futbol Federasyonu temsilcileri tarafından rapor edildiği bildirildi.

  • 2 Başakşehir'e ağır fatura
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    3-3 eşitlikle biten maçın ardından Başakşehirli bazı futbolcuların A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kamereman Çağlar Yıldırım’a yaptığı saldırı büyük tepki alırken, konuk takım oyuncularından Volkan Babacan, Yalçın ve Ufuk Ceylan’ın temsilci tarafından rapora yazıldığı ifade edildi. 

  • 3 Başakşehir'e ağır fatura
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    TFF temsilcileri Şevket Canıtez ve Murat Kangalgil’in söz konusu saldırıyı tüm detaylarıyla kayıt altına aldığı, saldırıya Başakşehirspor kafilesinden iki kişinin daha karıştığı vurgulandı.

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    Kulüp görevlisi bu şahısların da, adı geçen üç futbolcuyla birlikte bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edileceği kaydedildi. 

  • 5 Başakşehir'e ağır fatura
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    Bu arada Hukuk Müşavirliği tarafından incelenecek dosyaya medyaya yansıyan görüntüler de eklenecek.

     

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YORUMLAR 0
  • Misafir 14 dakika önce
    Utanmıyorlar 10 kişi 2 kişiye saldırmaya. TFF en önemli sınavını verecek. Bu kişilere ağır ceza verilmeli. Böyle kepazelik olmaz.
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