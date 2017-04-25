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25 NİSAN 2017
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Fenerbahçe maçında Başakşehir'de kalede kim olacak?

25 Nisan 2017 Salı, 11:43:36

  • 1 Fenerbahçe maçında Başakşehir'de kalede kim olacak?
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    Başakşehir'de Rize maçı sonrası yaşanan vahim olaylar teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini kolunu bağladı.

  • 2 Fenerbahçe maçında Başakşehir'de kalede kim olacak?
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    Başarılı çalıştırıcı takımın en önemli silahlarının PFDK'ya sevk edilmesi sebebiyle kadro kurmakta zorluk yaşayacak.

     

  • 3 Fenerbahçe maçında Başakşehir'de kalede kim olacak?
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    Fenerbahçe maçı öncesinde Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ı PFDK'ya tedbirli sevk edildikleri için oynatamayacak olan Avcı, Bekir ve Egemen'i de sakatlıkları sebebiyle kullanamayacak.

     

     

  • 4 Fenerbahçe maçında Başakşehir'de kalede kim olacak?
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    Bunun dışında takımın 1. kalecisi Volkan Babacan ve 2. kalecisi Ufuk Ceylan'ın oynayamayacak olmaları akıllara Başakşehir'in kalesini kim koruyacak sorusunu getirdi.

     

  • 5 Fenerbahçe maçında Başakşehir'de kalede kim olacak?
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    Kamuoyunda pek de bilinmeyen o isim Faruk Çakır olacak.

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