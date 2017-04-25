Fenerbahçe maçında Başakşehir'de kalede kim olacak?

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Fenerbahçe maçı öncesinde Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ı PFDK'ya tedbirli sevk edildikleri için oynatamayacak olan Avcı, Bekir ve Egemen'i de sakatlıkları sebebiyle kullanamayacak.