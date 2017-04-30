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30 NİSAN 2017
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FUTBOL

Sosyal medyada Cengiz Ünder patlaması!

30 Nisan 2017 Pazar, 20:22:21

  • 1 Sosyal medyada Cengiz Ünder patlaması!
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    Geçen hafta içi Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 2 gol atarak adından bir kez daha söz ettiren Cengin Ünder, ligin 29. haftasında Beşiktaş ağlarını 18 dakikada 2 kez havalandırdı.

  • 2 Sosyal medyada Cengiz Ünder patlaması!
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    19 yaşındaki genç yıldız, Başakşehir formasıyla 9 gol ve 8 asiste imza attı.

  • 3 Sosyal medyada Cengiz Ünder patlaması!
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    Güncen piyasa değeri 3.75 milyon Euro olan Cengiz Ünder'i; Başakşehir, Altınordu'dan 300 bin euro'su peşin, 700 bin euro'ya aldı.

  • 4 Sosyal medyada Cengiz Ünder patlaması!
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    Başakşehir, Cengiz'i satarsa yüzde 30'u Altınordu'ya gidecek. Öte yandan genç futbolcu A Milli Takım'a da yükselme başarısı gösterdi.

  • 5 Sosyal medyada Cengiz Ünder patlaması!
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    Bucaspor alt yapısında çıkan Cengiz Ünder'in Beşiktaş maçındaki performası sosyal medyayı salladı. İşte Twitter'da yazılanlar:

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