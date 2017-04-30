FUTBOL
Sosyal medyada Cengiz Ünder patlaması!
30 Nisan 2017 Pazar, 20:22:21 | Güncelleme: 20:38:06
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Geçen hafta içi Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 2 gol atarak adından bir kez daha söz ettiren Cengin Ünder, ligin 29. haftasında Beşiktaş ağlarını 18 dakikada 2 kez havalandırdı.
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19 yaşındaki genç yıldız, Başakşehir formasıyla 9 gol ve 8 asiste imza attı.
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Güncen piyasa değeri 3.75 milyon Euro olan Cengiz Ünder'i; Başakşehir, Altınordu'dan 300 bin euro'su peşin, 700 bin euro'ya aldı.
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Başakşehir, Cengiz'i satarsa yüzde 30'u Altınordu'ya gidecek. Öte yandan genç futbolcu A Milli Takım'a da yükselme başarısı gösterdi.
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Bucaspor alt yapısında çıkan Cengiz Ünder'in Beşiktaş maçındaki performası sosyal medyayı salladı. İşte Twitter'da yazılanlar:
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- Cengiz Ünder; Brezilya vatandaşı olsaydı; İspanya'ya yeni Neymar diye 50 Milyon euro'ya okutmuşlardı.
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- Cengiz Ünder 700 bin Euro, Çağlar Söyüncü 2.5 milyon euro. Serdar Aziz 4.5 milyon euro. Martin Skrtel 5 milyon euro.
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- FM'ciler iyi tanır Cengiz Ünder'i...
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- Cengiz Ünder'in gücünü kim 109 yaptı
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- Cengiz Ünder bu ülkenin harbi geleceği Altınordu Spor Kulübü'ne büyük tebrik ve teşekkürler.
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- İnşallah Cengiz Ünder, 3 büyüklere gelmeden direkt yurtdışına gider.
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- Cengiz Ünder: 9 gol, 8 asist.
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- Siz Emre Mor diyosrsunuz da Türk futbolunun geleceği Cengiz Ünder.
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- Adamsın sen Cengiz Ünder. Seni Altınordu'dan beridir takip ediyorum, geleceğin yıldızısın. N'olur koyverme...
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- Cengiz Ünder Emre Mor'dan daha yetenekli.
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- Cengiz Ünder bey napıyorsunuz!
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- Cengiz ünder bizi pazara gönderdi resmen.
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- Cengiz Ünder > Emre Mor. (teknik, kapasite, hız, dayanıklılık, pozisyon bilgisi ve oyun görüşü)
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- Cengiz Ünder ----> Antoine Griezmann'ın Başaksehir şubesi...
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- Cengiz Ünder oldu 25 milyon euro.
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- Cengiz Ünder'e helal olsun valla geleceği parlak.
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- Cengiz Ünder seneye Fenerbahçe'de mi oynar Beşiktaş'ta mı?
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- Cengiz Ünder > ligdeki tüm kanat oyuncuları.
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- Bu Cengiz Ünder Avrupa'da oynama kapasitesine sahip topçu, umarım Türkiye'de kalmaz.
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