Antalyaspor forması giyen futbolcu Levent Tekne, Mayıs 1993’te Antalya Havaalanı yolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Aracı kullanan takım arkadaşı Rüştü Reçber, kazayı ağır yaralı olarak atlattı. 14 yıl sonra Antalya’da yaşanan başka bir trafik kazasında, en büyük hedefi çok sevdiği kuzeni gibi milli takım kalecisi olmak olan ve onunla aynı ismi taşıyan Rüştü Reçber hayatını kaybetti.
Bizim tanıdığımız Rüştü için de kazadan sonra başına gelenler bir anlamda ölüm gibi bir şeydi! 10 gün boyunca komada kalmış, suratı parçalanmış, dizlerinde ve göğsünde tedavisi imkansıza yakın yaralar açılmış, kalçası çıkmıştı.
Birkaç hafta önce resmi olmasa da sözlü olarak anlaştığı Beşiktaş, kazadan sonra transferinden vazgeçti. Hastane raporları bir mucize gerektirse de o, mucizelere yabancı değildi…
Spor yapmaya başladığında atletizmle uğraşıyordu. Katıldığı turnuvalarda boynuna defalarca kez madalyalar asmış; nefesi saatlerce efor sarf etse de kesilmediği için topu bir uçtan diğerine sürmeyi, saha içinde depara kalkmayı işten saymamıştı.