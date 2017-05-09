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FUTBOL

Hocası Emre Mor'a saldırdı!

09 Mayıs 2017 Salı, 11:18:34

  • 1 Hocası Emre Mor'a saldırdı!
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    Borussia Dortmund'da forma giyen yıldız oyuncu Emre Mor, teknik direktör Tuchel'in yardımcısının saldırısına uğradı.

  • 2 Hocası Emre Mor'a saldırdı!
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    Antrenman sırasında Emre Mor'a fiziksel olarak zarar vermeye ve aşağılamaya çalışan fitness koçu Schleifer Schrey'in bu hareketi sonrası kulüp harekete geçti.

  • 3 Hocası Emre Mor'a saldırdı!
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    Dortmund'da kaosa neden olan bu olay sonrası Schrey'in görevine son verilmesi bekleniyor.

  • 4 Hocası Emre Mor'a saldırdı!
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    Hürriyet'in haberine göre Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan da yaşananları doğrularken yaşananlar da Emre'nin hiçbir suçunun olmadığını ve bundan kulübün de haberdar olduğunu söyledi.

  • 5 Hocası Emre Mor'a saldırdı!
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    Dortmund Başkanı da yıldız futbolcunun haksızlığa uğradığı yönünde görüş bildirerek yapılanlardan haberdar olduğunu belirtti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    hakketmiştir. şımarık çocuk
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