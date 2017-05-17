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FUTBOL

Quaresma’ya, teknik direktör Şenol Güneş’ten gözdağı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 02:55:45

  • 1 Quaresma’ya, teknik direktör Şenol Güneş’ten gözdağı
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    Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Beşiktaş, Bursa maçında 2-0’lık galibiyetle ayrılırken, oldukça gerilimli geçen maça hem iyi performansı hem de hırçın hareketleriyle Ricardo Quaresma damgasını vurdu. 

  • 2 Quaresma’ya, teknik direktör Şenol Güneş’ten gözdağı
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    Sahanın en iyilerinden olan ve futboluyla beğeni toplayan Q7, yaptığı fauller ve verdiği tepkilerle adeta kırmızı karta davetiye çıkardı. 

  • 3 Quaresma’ya, teknik direktör Şenol Güneş’ten gözdağı
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    Özellikle ilk yarıda oyundan atılmanın eşiğine kadar gelen Portekizli yıldızın bu hırçın tavırları, en çok teknik direktör Şenol Güneş’i sıkıntıya soktu ve sinirlendirdi.

  • 4 Quaresma’ya, teknik direktör Şenol Güneş’ten gözdağı
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    SÖZ VERDİ, OYUNDA KALDI

    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre ilk yarıdaki iki sert faulü ve hakemi alkışlaması ile oyundan atılacak noktaya kadar gelmesine rağmen sarı kartla yırtan Quaresma’ya devre arasında çıkışan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu adeta haşladı. 

  • 5 Quaresma’ya, teknik direktör Şenol Güneş’ten gözdağı
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    Tercüman eşliğinde Q7 ile birebir bir görüşme gerçekleştiren Güneş, “Tamam, iyi oynuyorsun ve takımı ateşliyorsun. Ancak hırçın tavırlarınla da takıma ve kendine zarar veriyorsun...

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