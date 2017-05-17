Quaresma’ya, teknik direktör Şenol Güneş’ten gözdağı

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SÖZ VERDİ, OYUNDA KALDI

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre ilk yarıdaki iki sert faulü ve hakemi alkışlaması ile oyundan atılacak noktaya kadar gelmesine rağmen sarı kartla yırtan Quaresma’ya devre arasında çıkışan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu adeta haşladı.