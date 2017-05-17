Quaresma’ya, teknik direktör Şenol Güneş’ten gözdağı

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Beşiktaş, Bursa maçında 2-0’lık galibiyetle ayrılırken, oldukça gerilimli geçen maça hem iyi performansı hem de hırçın hareketleriyle Ricardo Quaresma damgasını vurdu.
Sahanın en iyilerinden olan ve futboluyla beğeni toplayan Q7, yaptığı fauller ve verdiği tepkilerle adeta kırmızı karta davetiye çıkardı.
Özellikle ilk yarıda oyundan atılmanın eşiğine kadar gelen Portekizli yıldızın bu hırçın tavırları, en çok teknik direktör Şenol Güneş’i sıkıntıya soktu ve sinirlendirdi.
SÖZ VERDİ, OYUNDA KALDI
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre ilk yarıdaki iki sert faulü ve hakemi alkışlaması ile oyundan atılacak noktaya kadar gelmesine rağmen sarı kartla yırtan Quaresma’ya devre arasında çıkışan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu adeta haşladı.
Tercüman eşliğinde Q7 ile birebir bir görüşme gerçekleştiren Güneş, “Tamam, iyi oynuyorsun ve takımı ateşliyorsun. Ancak hırçın tavırlarınla da takıma ve kendine zarar veriyorsun...