Günün transfer haberleri (17.05.2017)

Çapraz bağları kopan Brezilyalı Fabiano takımdan ayrılınca kaleci arayışına başlayan sarı-lacivertli yöneticilerin, Persepolis forması giyen 24 yaşındaki Alireza Beiranvand’ın transferini bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı. İran Milli Takımı forması da giyen genç file bekçisi ilk etapta 1 yıllığına kiralanacak. (Skorer)
Beşiktaş Oğuzhan Özyakup ile 5 yıllık yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Yönetimin teklifini kabul eden Oğuzhan, 1 hafta içinde yeni kontratına imza atacak. Bu sezon 1.4 milyon Euro ve maç başı 10 bin Euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun ücreti, yıllık 2 milyon Euro'ya çıkacak. Oğuzhan'ın serbest kalma bedeli ise netlik kazanmadı. (NTV Spor)
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gelecek sezon çok iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Osmanlıspor ilk bombasını patlattı. Mor-Sarılılar, Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı Hakan Balta’yla her konuda anlaşma sağladı. (Fanatik)
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gelecek sezon çok iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Osmanlıspor ilk bombasını patlattı. Mor-Sarılılar, Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı Hakan Balta’yla her konuda anlaşma sağladı. (Fanatik)
Sarı-Lacivertliler, Kjaer’den iyi bir bonservis geliri elde edecek. Fenerbahçe, yıldız futbolcusu için kapıyı 15 milyon Euro’dan açacak ancak bu rakamın aşağı çekilmesi muhtemel. Yönetimin isteyen kulüpler arasında tercihi Milan. Kjaer transferinde Sosa’yı takasla almak isteyen yönetim, üstüne para da kazanarak kârlı bir anlaşma yapmanın peşinde. Ancak Danimarkalı futbolcu tercihini Monaco’dan yana kullanırsa, yönetimin bu planı suya düşecek. (Fanatik)