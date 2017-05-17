Günün transfer haberleri (17.05.2017)

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Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası olması beklenen Aykut Kocaman, bu kararıyla herkesi şok etti. Gelecek sezon Fenerbahçe'ye çalıştıracak olan Kocaman, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lens için yönetime olumsuz rapor verdi. Kocaman, oyuncunun yüksek maliyetini de göz önüne alarak alternatifleri de belirledi. Yine de Lens için imkanları zorlayacak Sarı-Lacivertliler, bu oyuncunun alternatiflerini de belirledi. Shakhtar Donetsk'li Taison'ı imza aşamasına getiren Sarı-Lacivertli yönetimin son bombası da Premier Lig'den... Lens'te pürüz çıkması durumunda sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Jesus Navas'a imza attırılacağı iddia ediliyor. (Skorer)