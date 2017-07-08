Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

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"Bizim için durum ne olursa olsun her zaman motivasyonumuzu yükseltmemiz gerekiyor ama formalar çıkmadan önce bütün futbolcular yeni formaları merak eder. Bir tutkudur bizim için yeni formalar. Yine de ne olursa olsun, biz motivasyonla sahada en iyiyi yapmalıyız."