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FUTBOL

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu formaları tanıtıldı

07 Temmuz 2017 Cuma, 17:02:44

  • 1 Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu formaları tanıtıldı
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    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde birinci sahada gerçekleştirilen forma tanıtımına, sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nabil Dirar, Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici katıldı.

  • 2 Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu formaları tanıtıldı
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    Takımın klasik çubuklu formasını Mehmet Ekici, bu sezon için özel tasarlanan sarı formayı Nabil Dirar ve yeşil formayı ise Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena tanıttı.

  • 3 Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu formaları tanıtıldı
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    Futbolcular, tek tek forma tanıtımının yapıldığı sahaya gelip basın mensuplarına poz verdi ve topla kısa bir gösteri yaptı.

  • 4 Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu formaları tanıtıldı
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    Yeni transferlerden Mehmet 11, Valbuena 28, Dirar ise 17 numaralı formayı giyecek.

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  • 5 Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu formaları tanıtıldı
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    Tanıtımdan sonra açıklamalarda bulunan Mehmet Ekici, çubuklu formanın favori olduğunu belirterek, "En çok bu formayı sevdim ve bu formayla şampiyonluklar yaşamak istiyorum." dedi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    Rezalet
  • Misafir
    Misafir
    yesil guzel sari cok komik olmus
  • Misafir
    Misafir
    urfaaporu örnek almışlar..bravo:))))
  • Misafir
    Misafir
    ben gs liyim fener formalarını beğenirdim ama ilk defa bir formasını beğenmedim kınıyorum :)
  • Misafir
    Misafir
    yeni sezon formalar hayırlı olsun fenerbahcemize
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