Galatasaray, Slovakya kampını tamamladı

Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında teknik direktör Igor Tudor yönetiminde 30 Haziran'dan bu yana çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kampın son antrenmanını yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas ve pres çalışmasıyla devam edip, çift kale maçla sona erdiği belirtildi.
Slovakya kampını tamamlayan sarı-kırmızılı kafile, yarın özel uçakla UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds ile oynayacağı maç için İsveç'e gidecek.
- Galatasaray hazırlık
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