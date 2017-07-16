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FUTBOL

Beşiktaş'ta Demba Ba defterinin kapanma nedeni belli oldu

16 Temmuz 2017 Pazar, 01:22:08

  • 1 Beşiktaş'ta Demba Ba defterinin kapanma nedeni belli oldu
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    Golcü arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş’ın, tecrübeli yıldız Demba Ba’dan vazgeçilmesinin asıl sebebi ortaya çıktı.

  • 2 Beşiktaş'ta Demba Ba defterinin kapanma nedeni belli oldu
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Şenol Güneş’in de çok istediği ve yeni sezonda kadroda düşünülen Senegalli yıldızdan; her an nüksetme ihtimali olan ‘stres kırığı’ problemi sebebiyle vazgeçildi.

  • 3 Beşiktaş'ta Demba Ba defterinin kapanma nedeni belli oldu
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    2014-15 sezonu başında Chelsea’den transfer olduğu Beşiktaş’ta bir sezonda attığı 27 golle Siyah-Beyazlı gönüllerde taht kuran Senegalli forvet, 13 milyon Euro’ya satıldığı Çin kulübü Shanghai Shenhua’da ağır bir sakatlık yaşamıştı.

  • 4 Beşiktaş'ta Demba Ba defterinin kapanma nedeni belli oldu
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    Senegalli golcü geçen sezon devre arasında ise kiralık olarak Kartal’a dönmüştü.

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  • 5 Beşiktaş'ta Demba Ba defterinin kapanma nedeni belli oldu
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    Başakşehir ve G.Antep maçlarında sadece 17 dakika süre almasına rağmen klas bir gol atan Demba Ba, kalitesinden bir şey kaybetmediğini de göstermişti.

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