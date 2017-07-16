FUTBOL
Beşiktaş'ta Demba Ba defterinin kapanma nedeni belli oldu
16 Temmuz 2017 Pazar, 01:22:08 | Güncelleme: 09:06:06
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Golcü arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş’ın, tecrübeli yıldız Demba Ba’dan vazgeçilmesinin asıl sebebi ortaya çıktı.
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Şenol Güneş’in de çok istediği ve yeni sezonda kadroda düşünülen Senegalli yıldızdan; her an nüksetme ihtimali olan ‘stres kırığı’ problemi sebebiyle vazgeçildi.
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2014-15 sezonu başında Chelsea’den transfer olduğu Beşiktaş’ta bir sezonda attığı 27 golle Siyah-Beyazlı gönüllerde taht kuran Senegalli forvet, 13 milyon Euro’ya satıldığı Çin kulübü Shanghai Shenhua’da ağır bir sakatlık yaşamıştı.
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Senegalli golcü geçen sezon devre arasında ise kiralık olarak Kartal’a dönmüştü.
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Başakşehir ve G.Antep maçlarında sadece 17 dakika süre almasına rağmen klas bir gol atan Demba Ba, kalitesinden bir şey kaybetmediğini de göstermişti.
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Teknik direktör Şenol Güneş de, yönetimle yaptığı görüşmede “Sakatlığı sorun olmaz. Oynatırız. Ona ihtiyacım var” sözleriyle 32 yaşındaki golcünün takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.
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AMELİYATI YOK
Ancak çekilen mr sonrası Demba Ba’daki acı gerçek meydana çıktı.
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Tecrübeli golcünün ‘stres kırığı’ problemi yaşadığı kaydedildi.
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Ameliyatı olmayan bu sakatlığın sezon içerisinde her an nüksetme ihtimalini göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlı yönetim, Senegalli yıldızın transferinden vazgeçti.
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Şenol Güneş de ileride sıkıntı yaratacak bu durum sebebiyle çok istediği Demba Ba ile ilgili fikrini değiştirmek zorunda kaldı ve Ba için Beşiktaş defteri kapandı.
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STRES KIRIĞI NEDİR?
Halk arasında ‘çatlak’ olarak bilinir. Gerçek bir kırık değildir. Aşırı yüklenmeye bağlı oluşur.
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Tekrarlayan darbeler de stres kırığına yol açabilir.
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Genellikle vücudun yük taşıyan kemiklerinde (kaval, tarak, topuk kemikleri) görülür. Tedavisi çok zordur.
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USTA'DAN YUSUF AÇIKLAMASI: "BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Gökhan Töre’nin beklenmedik sakatlığı sonrası kanat transferine yönelen Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Yusuf Erdoğan ile ilgili, Trabzon Başkanı Muharrem Usta’dan açıklama geldi.
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Usta, “Yusuf konusunda Beşiktaş ile görüşüyoruz. Ancak bedelsiz ayrılması söz konusu değil” dedi.
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Teknik direktör Şenol Güneş de 25 yaşındaki Yusuf’a olumlu baktığını söylemişti.