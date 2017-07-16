Trabzonspor transfer haberleri - Muharrem Usta'dan açıklama! Yusuf Yazıcı'da son durum

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"DOĞRU OLSUN, GEÇ OLSUN"

Başkan Usta, sezon başlayana kadar transfer çalışmalarının biteceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taraftarlar da bir an önce transferler olsun istiyor, biz de istiyoruz. Ama biz de hata yapıyoruz, herkes yapıyor, bir daha hata yapılmasını istemiyoruz. Trabzonspor'un geldiği noktada çok net oyunculara ihtiyaç var. Bunları almak çok kolay olmuyor. Haliyle nasıl olsa bu transferler olacak, panik yapmasınlar. Bunun süreci var. Medel olacaksa niye gelmiyor filan diyerek olmuyor. Sezon başlayana kadar bunlar olacak ne kadar erken olursa daha iyi olur ama bu oyuncular hazır oyuncular. Medel geldiğinde takıma adapte olur. Hem performansı hem deneyimiyle hazır olurlar. Burak ligi zaten tanıyor, oynadığı bir lig var. Medel'in tecrübesi var. Bu tarz oyuncuların çok geç veya erken katılması sonucu değiştirmez. Kolay şeylerden bahsetmiyoruz. Taraftarlar da sabırlı olmaya alıştı. Hep beraber alıştık. İyi olsun, doğru olsun da biraz geç olsun."