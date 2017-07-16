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Trabzonspor transfer haberleri - Muharrem Usta'dan açıklama! Yusuf Yazıcı'da son durum

Muharrem Usta'dan transfer açıklaması

16 Temmuz 2017 Pazar, 14:50:35

  • 1 Muharrem Usta'dan transfer açıklaması
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    Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen eski futbolcuları Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardıklarını, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Trabzonspor'un Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasındaki kampını ziyaret eden Başkan Usta,  açıklamalarda bulundu.

  • 2 Muharrem Usta'dan transfer açıklaması
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    Başkan Usta, Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönme durumunun olabileceğini belirterek, "Biz Burak ile aslında belirli bir süre önce acaba olabilir mi, böyle bir ihtimal var mı diye görüşmeler yapmaya başlamıştık. Oynadığı kulüple de görüşmeler yapıyorduk. Şimdilik söyleyeceğim net şey şu, Çin kulübü ile anlaşabilirsek Burak bizde olacak. Yani biz Burak ile 3 aşağı 5 yukarı anlaştık. Kulüple de görüşüyoruz. Onlardan da haber bekliyoruz. Bütün amacımız en kısa sürede kulübüyle anlaşmak. Diğer konular aramızda halledebileceğimiz konular." ifadelerini kullandı.

  • 3 Muharrem Usta'dan transfer açıklaması
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    Burak, artık Trabzonspor'da olmak istiyor." diyen Usta, şöyle devam etti:

    "Aslında bu yönelim biraz da stadın açılışıyla başladı. Burak, Trabzon'a gelmek istiyordu, ben onu özellikle davet etmiştim. Taraftarı selamlamak için çim zemin üzerine beraber çıkmıştık. Orada da 'hadi Burak bu işi tekrar yapar mıyız' diye konuşuyorduk. Gerçekten Trabzonspor'da olmak istiyor. Çok heyecanlı, çok istekli. Umarım kulübüyle de anlaşırız bu işi bitiririz. Kulübüyle anlaşmamız durumunda bu transfer kesin. Oyuncuyla aramızda bir sorun yok. Şimdi sadece kulübüyle ilgili durumu bekliyoruz."

  • 4 Muharrem Usta'dan transfer açıklaması
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    "STOPERDE İLK SIRADA MEDEL VAR"
    Savunmanın göbeğine bir oyuncu alacaklarını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

    "Stoperde ilk sırada Gary Medel var. Inter ile Medel konusunda anlaştık ancak Konfederasyonlar Kupası nedeniyle Rusya'da olması görüşmelerimizin geç başlamasına sebep oldu. Dün menajeriyle görüştük. Bir gün daha süre istedi. Tekrar görüşeceğiz. Onu da isteyen 1-2 kulüp var. Onları da değerlendiriyorlar. Biz de fiyatla ilgili son noktaya gelmeye çalışıyoruz. Özetle oraya bir oyuncu lazım. Burak'ın olup olmamasına göre tablo şekilleniyor. Burak olur ve Medel veya başka bir stoper alırsak transferi kapatabiliriz."

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  • 5 Muharrem Usta'dan transfer açıklaması
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    "JUNUZOVİC KONUSU KAPANDI"
    Orta sahada hücuma dönük ve birkaç bölgede de oynayabilecek bir oyuncuyu kadrolarına katmayı planladıklarını anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Bu bölge için düşündüğümüz Zlatko Junuzovic, konusu kapandı. Aslında transfere en yakın oydu. Son anda kayın validesi ile ilgili sorun oldu, özür diledi gelemeyeceğini söyledi. Haliyle 2 ya da 3 oyuncumuz daha olacak, gözüken o." diye konuştu.

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