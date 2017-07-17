FUTBOL
Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi
16 Temmuz 2017 Pazar, 23:50:48 | Güncelleme: 17 Temmuz 2017 Pazartesi, 05:29:31
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Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; yeni sezon kamp çalışmalarını İsviçre’nin Lozan şehrinde sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, Marsilya ile oynanan hazırlık maçını, performansı merak edilen Robin van Persie’yi ve transferlerle ilgili son durumu değerlendirdi...
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"Van Persie’den ne bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kocaman şunlar söyledi:
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"Robin için söylenebilecek tek bir şey var. Şu oyunun etrafında dönebilirse F.Bahçe’yi istenilen yere taşıyacak ana oyuncu olur."
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"Tabii hem sahada kalması, hem de bu oyunun etrafında dönmesi gerek. Çünkü kapasitesi zaten olağanüstü, potansiyelini söylemeye gerek yok. Dünyanın en önemli oyuncularından, forvetlerinden bir tanesi."
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Hollandalı’nın Marsilya maçında sergilediği performanstan memnun kaldığını ifade eden deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı:
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"Bu maçta ortaya koyduğu o arzulu, kaliteli ve takım için sergilediği oyunu sürekli hale getirebilirse çok fazla şeye ihtiyacımız olmayacak gibi."
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"Benim bu anlamda bir şey söylememe gerek yok. Hiç mi tanımıyorsunuz diye sormam lazım. Ne beklenebilir? Hepsini bekliyoruz aslında."
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"Benim etrafında dediğim, bu arzulu oyunun etrafında dolanması. Fiziksel anlamda da, oyunun içine katılması anlamında da ve dolayısıyla yetenekleri anlamında da bu seviyede olması."
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Takımdan ayrılacak isimlerin henüz netleşmediğini söyleyen ve transfer ihtiyacına yine vurgu yapan Aykut Kocaman şöyle konuştu:
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"Gidecek oyuncularla ilgili henüz kararımı vermedim. Net gözüken şeylerden bir tanesi çok derinliği olan bir kadromuz yok."
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"Ama Salih Uçan ve Fernandao’nun döneceğini; belki 1, belki 2, belki de 3 yeni arkadaşın da geleceğini düşünürsek kadroda biraz daha derinlik olacak."
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"İşte o zaman gidecek oyuncularla ilgili bir şey söyleyebiliriz. Şu anda zaten çok derin bir kadromuz yok."
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"Skorlardan bağımsız her maç biraz daha iyiye gidiyoruz" diyen Aykut Kocaman, yapmak istediklerini de bir bir sıraladı...
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Takım içinde temel bazı değişikliklerin olması gerektiğini belirten deneyimli hoca, şunları söyledi:
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Birincisi şu; özellikle geçen sezonki bekleyen takım yerine tamamen rakip sahada oynamaya çalışan, baskılı oynamaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz.
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İkincisi; adam-adama savunmadan alan-adama geçmeye çalışıyoruz.
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Üçüncüsü; birkaç sezondur şampiyonluktan uzak kalmanın getirdiği sahaya ve futbolculara kadar yansıyan özgüven problemini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.
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“Bütün bunları yapmaya çalışırken, 1 hafta içerisinde son derece kuvvetli takımlarla maçlar oynadık. Buradaki temel amacım şuydu. Skor kaygısından öte hem oyunun oturmasını beklemek hem de rakiplerin gücünden de kaynaklanan zaaflarımızı görebilmekti."
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"Bu anlamda benim açımdan son derece iyi gidiyoruz. Ama taraftarın bunlarla ilgilenmeyeceğini biliyorum. Beklenti skorlar üzerine. Amacımız 27’sinden itibaren skorları kendi lehimize çevirmek."
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Takımın set hücumlarda yaşadığı sıkıntıya da değinen ve merkez orta sahaya transfer yapılıp yapılmayacağına da yanıt veren Kocaman, “Biraz daha bekleyin bence. Biraz daha görelim otursun takım yani. Ondan sonra neler olduğunu veya nelerin olmadığını tekrar gözlemleyip anlatmaya çalışırım. Ama şu anda beklemekte fayda var” dedi.
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Kocaman, istediği oyunu Mehmet Topal ve Josef ile oynamanın mümkün olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:
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"Temel amacım oyunu değiştirmeye çalışırken birkaç sezondur birbirini tanımış oyuncularla yola çıkmak. Topal-Souza ikilisi de bunlardan biri..."
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"Ama kalıcı olarak düşünülmemesini rica ediyorum. Sadece onlar için değil, herkes için..."
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"Önce uyumlu oyuncularla birlikte uyum sürecini geçirmek sonra da takımda yavaş yavaş daha iyi, daha doğru, daha uyumlu hangileri olabilir onu düşünmeye çalışmak olacak. Ana amacım bu."
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