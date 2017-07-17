Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi

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Takımın set hücumlarda yaşadığı sıkıntıya da değinen ve merkez orta sahaya transfer yapılıp yapılmayacağına da yanıt veren Kocaman, “Biraz daha bekleyin bence. Biraz daha görelim otursun takım yani. Ondan sonra neler olduğunu veya nelerin olmadığını tekrar gözlemleyip anlatmaya çalışırım. Ama şu anda beklemekte fayda var” dedi.