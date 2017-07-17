ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi

16 Temmuz 2017 Pazar, 23:50:48

  • 1 Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi
    1 | 25

    Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; yeni sezon kamp çalışmalarını İsviçre’nin Lozan şehrinde sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, Marsilya ile oynanan hazırlık maçını, performansı merak edilen Robin van Persie’yi ve transferlerle ilgili son durumu değerlendirdi...

     

  • 2 Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi
    2 | 25

    "Van Persie’den ne bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kocaman şunlar söyledi:

     

  • 3 Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi
    3 | 25

    "Robin için söylenebilecek tek bir şey var. Şu oyunun etrafında dönebilirse F.Bahçe’yi istenilen yere taşıyacak ana oyuncu olur."

     

  • 4 Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi
    4 | 25

    "Tabii hem sahada kalması, hem de bu oyunun etrafında dönmesi gerek. Çünkü kapasitesi zaten olağanüstü, potansiyelini söylemeye gerek yok. Dünyanın en önemli oyuncularından, forvetlerinden bir tanesi."

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi
    5 | 25

    Hollandalı’nın Marsilya maçında sergilediği performanstan memnun kaldığını ifade eden deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı:

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000