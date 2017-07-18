FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri - Kolarov, Fernando, Feghouli
Galatasaray'da günün transfer haberleri
18 Temmuz 2017 Salı, 11:18:15 | Güncelleme: 11:28:36
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BİR YILDIZ DAHA
Galatasaray sağ bek sorununu Brezilyalı oyuncu Mariano ile çözerken, sol bek için gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı: Aleksandar Kolarov...
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Manchester City’nin yeniden yapılanma çerçevesinde 30 yaş üstü bir çok futbolcusunu gözden çıkarmasının ardından tecrübeli futbolcunun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
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Igor Tudor da bu transfere yeşil ışık yakarken, maliyeti 3 milyon euroyu aşması beklenen tecrübeli oyuncu için düğmeye basıldığı belirtildi. (Fanatik)
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FERNANDO SÜRPRİZİ
Ön libero bölgesi için Stoke City forması giyen Imbula’yla anlaşmaya varsa da kulübüyle pazarlıkları sürdüren Galatasaray, Manchester City’nin tecrübeli oyuncusu Fernando’yu da listesine aldı.
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Brezilyalı yıldızın, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı formayla resmedildiği bir karikatürü beğenmesi de taraftarı heyecanlandırdı.
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ADIM ADIM STRİNİC
Galatasaray, sol bek için düşündüğü Napolili İvan Strinic konusunda önemli yol kat etti.
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Igor Tudor’un çok istediği Hırvat futbolcunun Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, İtalyan ekibiyle görüşmelerin sürdüğü ve 3 milyon Euro bonservisle bu transferin bitirilmesinin planlandığı ifade edildi.
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FEGHOULİ İMZA AŞAMASINDA
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Sofiane Feghouli için kulübü West Ham United'la anlaşılmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar bir türlü Cezayirli oyuncuyu ikna edemiyordu. İngiliz kulübüne gelirken anlaştığı imza parasını bırakmak istemeyen 27 yaşındaki oyuncu bu sebeple Cimbom'un kendisine önerdiği 2.7 milyon euro'luk teklifi kabul etmemişti.
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Östersunds yenilgisiyle hücumdaki zaafları ortaya çıkan Aslan bu sebeple Feghouli'ye bu kez çok daha cazip bir teklif götürdü.
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SÖZLEŞME 4 YILLIK OLACAK
Sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'ye 4 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu. Alacağı yıllık parayı da 3.2 milyon euro'ya yükseltti. Feghouli ilk transfer teklifi geldiğinde West Ham United'dan takım arkadaşı Gökhan Töre'ye danışmıştı. İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığını ancak parada henüz el sıkışamadıklarını söylemişti.
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Yönetimin yaptığı bu yeni teklifin ardından Cezayirli kanat oyuncusunun "Evet" demesi ve Feghouli transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. (Fotomaç)
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2 İSİM DAHA YOLCU
Galatasaray, Wesley Sneijder'in ardından iki futbolcu daha ile yollarını ayrımaya hazırlanıyor. Kadro dışı kalan Cavanda ile geçen sene devre arasında takıma gelen Nigel de Jong gönderilecek.
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Galatasaray yönetimi, Wesley Sneijder ile yaptığı kontrat feshini ‘emsal’ gösterip De Jong ve Cavanda’ya da, aynı teklifi yapacak. Yani De Jong ve Cavanda’ya sarı kırmızılılar “Geçen sezondan kalan alacaklarınızı hemen ödeyelim. Bonservisinizi bedelsiz olarak size verelim” teklifini yapacak.
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1 yıllık kontratı kalan De Jong ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Cavanda bu teklifi kabul ederse iki futbolcunun da tüm alacakları ödenip karşılıklı olarak kontratları feshedilecek. (Fanatik)
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CAVANDA SİVAS'A GİDİYOR
Bir sezon sonra tekrar yükseldiği Süper Lig'e iddialı ve alternatifli bir kadroyla giriş yapmayı planlayan Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 6 futbolcuya imza attıran kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Luis Cavanda'ya da kanca attı.
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Sarı-kırmızılılarda kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki sağ bekle görüşmelere başlayan Yiğidolar'ın, bu oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. (Fotomaç)