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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri - Kolarov, Fernando, Feghouli

Galatasaray'da günün transfer haberleri

18 Temmuz 2017 Salı, 11:18:15

  • 1 Galatasaray'da günün transfer haberleri
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    BİR YILDIZ DAHA

    Galatasaray sağ bek sorununu Brezilyalı oyuncu Mariano ile çözerken, sol bek için gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı: Aleksandar Kolarov...

  • 2 Galatasaray'da günün transfer haberleri
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    Manchester City’nin yeniden yapılanma çerçevesinde 30 yaş üstü bir çok futbolcusunu gözden çıkarmasının ardından tecrübeli futbolcunun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

  • 3 Galatasaray'da günün transfer haberleri
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    Igor Tudor da bu transfere yeşil ışık yakarken, maliyeti 3 milyon euroyu aşması beklenen tecrübeli oyuncu için düğmeye basıldığı belirtildi. (Fanatik)

  • 4 Galatasaray'da günün transfer haberleri
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    FERNANDO SÜRPRİZİ

    Ön libero bölgesi için Stoke City forması giyen Imbula’yla anlaşmaya varsa da kulübüyle pazarlıkları sürdüren Galatasaray, Manchester City’nin tecrübeli oyuncusu Fernando’yu da listesine aldı. 

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  • 5 Galatasaray'da günün transfer haberleri
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    Brezilyalı yıldızın, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı formayla resmedildiği bir karikatürü beğenmesi de taraftarı heyecanlandırdı.

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