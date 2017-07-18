Galatasaray transfer haberleri - Kolarov, Fernando, Feghouli

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Galatasaray yönetimi, Wesley Sneijder ile yaptığı kontrat feshini ‘emsal’ gösterip De Jong ve Cavanda’ya da, aynı teklifi yapacak. Yani De Jong ve Cavanda’ya sarı kırmızılılar “Geçen sezondan kalan alacaklarınızı hemen ödeyelim. Bonservisinizi bedelsiz olarak size verelim” teklifini yapacak.