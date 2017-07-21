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Yusuf Yazıcı
FUTBOL

Yusuf Yazıcı için 12 milyon euro'luk teklif

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı için Levante'den 12 milyon euro'luk teklif geldi, bordo-mavililer reddetti

21 Temmuz 2017 Cuma, 12:08:21 Güncelleme: 12:11:20

Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; geçen sezonun ikinci yarısında yakaladığı müthiş çıkışla hem milli takıma yükselen hem de Trabzon’un vazgeçilmezi olan Yusuf Yazıcı için, Levante’nin 12 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak 50. yılda şampiyonluk hedefleyen başkan Muharrem Usta’nın, 20 yaşındaki genç yıldızı satmak istemediği ve İspanyol ekibini geri çevirdiği kaydedildi.

SABIR ATIŞMASI
Trabzon; Bongonda ve Kamil Ahmet’in ardından Kucka’yı renklerine bağladıktan sonra transferde adeta sessizliğe gömülmüştü. Başkan Muharrem Usta, transferde geç kalındığına dair taraftarların sertleşen tepkilerine karşılık dün sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Usta, “Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı? Takıma destek. Haydeee” şeklinde bir mesaj yazdı ve yanına da üzüntü emojisi bıraktı. Ancak Usta’nın bu çağrısı, beklemediği sertlikte bir karşılık buldu. Bordo-Mavili taraftarlar, Usta’nın sezon başından beri defalarca tekrarladığı ‘sabır’ söylemine tepki gösterdi. ‘PazarlIk YaPMaYIn’ Twitter’da ‘SabırKAPandıUsta’ şeklinde bir ‘hashtag’ açan Bordo-Mavililer, “Sen de forma ve kombine için sabredeceksin başkan”, “Taraftarla pazarlık yapmayın!”, “Sabır, sabır nereye kadar?”, “Ne verdin de ne istiyorsun!” gibi yüzlerce yorum yaparak Usta’nın mesajına göndermede bulundu.

USTA İSYANDA
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, taraftarın tepkisi hakkında konuştu. Usta, “geçmişte yapılan yanlışlar bizi batağa sürükledi. Her yerden inanılmaz alacaklar çıkıyor. bir oyuncu var ki, 30-35 milyon tl para ödemişiz. Hiçbir faydası yok, gitmek de istemiyor. taraftar nelerle uğraştığımızı bilmeli. bu yüzden birazcık sabır istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 29 dakika önce
    Her felen enkaz devraldik diyo devralmayin su enkazida umut satmayin
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