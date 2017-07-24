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FUTBOL

Tudor'dan çok şaşırtan Lucescu sözleri

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:52:28

  • 1 Tudor'dan çok şaşırtan Lucescu sözleri
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    Galatasaray'da taraftarın büyük tepki gösterdiği ve gönderilmesini istediği Igor Tudor'un yerine teknik direktör arayışları sürerken, Hırvat çalıştırıcıdan sürpriz bir hamle geldi. 

  • 2 Tudor'dan çok şaşırtan Lucescu sözleri
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    Fotomaç'ın haberine göre; Igor Tudor hem Türkiye'de hem de Rumen ve Hırvat medyasında Lucescu seslerinin iyice artması üzerine yönetime "Lucescu ile çalışmaktan zevk duyarım. Onun gibi başarılı ve tecrübeli bir futbol adamının altında görev yaparım" mesajı yolladı. 

  • 3 Tudor'dan çok şaşırtan Lucescu sözleri
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    Tudor'un bu sözleri sarı-kırmızılı yönetimin yol haritasının değişmesine neden oldu.

  • 4 Tudor'dan çok şaşırtan Lucescu sözleri
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    Daha önce taraftar baskısı nedeniyle Lucescu'yu gündeme alan ancak Rumen hocanın isteyeceği transferler ve yüksek maliyeti nedeniyle endişeli olan yönetim, şimdi yeni bir plan hazırladı. 

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  • 5 Tudor'dan çok şaşırtan Lucescu sözleri
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    Buna göre, Tudor teknik direktörlüğe devam edecek, Lucescu'ya futbolun en üst düzeydeki sorumlusu olarak sportif direktörlük görevi teklif edilecek.

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