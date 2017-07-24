Tudor'dan çok şaşırtan Lucescu sözleri

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Fotomaç'ın haberine göre; Igor Tudor hem Türkiye'de hem de Rumen ve Hırvat medyasında Lucescu seslerinin iyice artması üzerine yönetime "Lucescu ile çalışmaktan zevk duyarım. Onun gibi başarılı ve tecrübeli bir futbol adamının altında görev yaparım" mesajı yolladı.