Milan efsanesi geri mi dönüyor? Transfere 190 milyon Euro harcandı!

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1980'lerle benzer olan diğer bir konu, Milan'ın altyapısından çıkan oyuncuların A Takıma adapte olması. Önce altyapıda sonra da A Takımda görev yapan Cristian Brocchi, "Kulüp 1980'lerde de benzer durumdaydı. Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Demetrio Albertini gibi oyuncular oynamaya başlamıştı çünkü başka çare yoktu. Şimdi de Donnarumma, Locatelli gibi futbolcular oynuyor. Calabria gibi adapte olmaya başlayanlar da var" demişti.