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FUTBOL

Milan efsanesi geri mi dönüyor? Transfere 190 milyon Euro harcandı!

Milan efsanesi geri dönüyor!

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:51:39

  • 1 Milan efsanesi geri dönüyor!
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    Silvio Berlusconi’nin 31 yıllık döneminde görkemli günler yaşayan Milan, Nisan 2017’de Çinli şirket olan Rossoneri Sport Investment Lux’e satılmıştı. Milan'ın yeni sahibi Yonghong Li de aynı Berlusconi gibi transfere hızlı bir giriş yapmayı tercih etti! 

  • 2 Milan efsanesi geri dönüyor!
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    1980’lerin başında Giuseppe Farina döneminde iflasın eşiğine gelen Milan, polis denetimine takılmıştı. Silvio Berlusconi, 10 Şubat 1986’da görkemli bir törenle kırmızı-siyahlı taraftarların önüne çıkmıştı. Yoğun yağmura rağmen alanı dolduran 10 bin taraftarın önüne helikopterle inen Berlusconi, daha sonra futbolcular ve teknik ekibi arkasına alarak şehir dışındaki villasına doğru uçmuştu.

  • 3 Milan efsanesi geri dönüyor!
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    Yonghong Li, Milan’ı satın aldığında böylesi bir tören düzenlemedi ancak transfer döneminde gündem olmayı başardı. Mali açıdan sıkıntı yaşayan kulübe yaptığı yatırımla halefini bile şaşırtmayı başardı!

  • 4 Milan efsanesi geri dönüyor!
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    Milan, son senelerde Avrupa kupalarından uzak kalması, takım otobüsünün satılması, haka dansı, eski  ve yeni kadro görsellerinin kıyaslanmasıyla gündem oluyordu. Aslında bu yaz da durum çok farklı değildi.

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  • 5 Milan efsanesi geri dönüyor!
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    DONNARUMMA ÖNCE CAN SIKTI SONRA İMZALADI
    Altyapıdan çıkan ve kulübün simge isimlerinden olması beklenen Gianluigi Donnarumma’nın başlarda sözleşme uzatmaması ve menajeri Mino Raiola’nın açıklamaları, birçoklarınca Milan’ın büyük kulüp havasını kaybettiği şeklinde yorumlandı.

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