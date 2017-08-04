Neymar'dan duygusal veda: Barcelona bir çocuğun rüyasıydı

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Neymar, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi hakkında ise "Şu ana kadar gördüğüm en mükemmel sporcu ile beraber oynamaktan gurur duydum. Eminim ki, ondan daha iyisini göremeyeceğim. Saha dışında da arkadaşım olan Messi ile oynamak bir onurdu." değerlendirmesinde bulundu.