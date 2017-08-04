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FUTBOL

Neymar'dan duygusal veda: Barcelona bir çocuğun rüyasıydı

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:50:44

  • 1 Neymar'dan duygusal veda: Barcelona bir çocuğun rüyasıydı
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    İspanyol ekibi Barcelona'dan 222 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına giden Neymar, bir sporcunun hayal edebileceği her şeyi yaşadığını fakat yeni maceralara ihtiyacı olduğu için transfer kararı aldığını söyleyerek Barcelona'ya veda etti.

  • 2 Neymar'dan duygusal veda: Barcelona bir çocuğun rüyasıydı
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    Transferin ardından dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını alan Brezilyalı Neymar, sosyal medya hesabı Instagram aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

  • 3 Neymar'dan duygusal veda: Barcelona bir çocuğun rüyasıydı
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    Barcelona kariyerini "Bir maceradan daha fazlası" olarak nitelendiren Neymar, "Video oyunlarında bu, yıldızlarla birlikte oynayan bir çocuğun rüyasıydı. 21 yaşında Katalonya'ya geldim ve birçok macera yaşadım. İdol olarak gördüğüm Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique ve Busquets gibi isimlerle kulüpteki ilk günlerimi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

  • 4 Neymar'dan duygusal veda: Barcelona bir çocuğun rüyasıydı
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    Neymar, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi hakkında ise "Şu ana kadar gördüğüm en mükemmel sporcu ile beraber oynamaktan gurur duydum. Eminim ki, ondan daha iyisini göremeyeceğim. Saha dışında da arkadaşım olan Messi ile oynamak bir onurdu." değerlendirmesinde bulundu.

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  • 5 Neymar'dan duygusal veda: Barcelona bir çocuğun rüyasıydı
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    Bir sporcunun hayal edebileceği her şeyi yaptığını dile getiren Neymar, şunları kaydetti:

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