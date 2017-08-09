FUTBOL
Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer değerlendirmesi
08 Ağustos 2017 Salı, 18:05:38 | Güncelleme: 09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:53:59
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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar transferlerini büyük oranda tamamladı. Biz de NTV SPOR'dan Emek Ege, Sabah'tan Uğur Karakullukçu ve Yusuf Kenan Çalık'a transferlerin takımlara neler katabileceğini sorduk. İşte Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer değerlendirmeleri:
(YARIN: FENERBAHÇE VE GALATASARAY)
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PEPE
YUSUF KENAN ÇALIK: Çok önemli bir lider. Savunmada birçok sorunu çözecek bir isim olacak. Keşke Marcelo ile birlikte oynama şansları olsaydı. Şampiyon Beşiktaş için temel sorun birkaç sezondur olduğu gibi stoper hattındaydı. Yıllardır istediği stoper ikilisini bulamadı Beşiktaş.
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EMEK EGE: Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri. Beşiktaş, net şekilde savunmasına bir lider takviyesi yaptı. Maliyeti çok konuşulsa da ben maliyetlerinden konuşulmasından çok yana değilim. Çünkü muhasebesini yapmaktan zorlandığımız bir piyasa var. Oyuncunun değeri belirlenirken futbol dışı faktörler belirliyor.Uluslararası piyasada bu aktörler geçerli oluyor ve Türkiye’de daha belirleyici oluyor.
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EMEK EGE: Marcelo'yla oynasaydı tabii ki Beşiktaşlılar sezon boyunca çok rahat olabilirdi. Ancak Beşiktaş bir stoper transferi daha yapacak. Bu transfer Gary Medel olursa Beşiktaş açısından çok büyük avantaj olacağını düşünüyorum. Medel, oyun yapısı itibarıyla Pepe'yle uyum sağlayabilir. İlerleyen dönemlerde de orta sahada Atiba’yı yedekleyebilir hatta formayı alabilir.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Fiziksel olarak hala kariyerinin zirvesinde sayılır. EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz'in performans açısından en önemli oyuncusuydu çünkü Portekiz savunmaya dayalı bir oyun oynuyordu, Pepe'nin üzerine kurulmuş bir yapı vardı. Seviye olarak dünya çapında en iyi 8-10 stoper arasında sayamayız ama en iyi 30 stoper arasında olduğunu düşünüyorum. .
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Beşiktaş'ın bonservise para ödeyemediğini de düşünürsek kısa vadede gayet makul bir transfer. Beşiktaş'ın yaşlandığı doğrudur ama bu Pepe'nin üzerinden değerlendirilecek bir tartışma değil, masada Pepe varsa alırsın yani. Kaldı ki Pepe kısa vadeli düşünseydi PSG'ye 1 senelik imza atardı. Bu transferde eksik bir yön göremiyorum.
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ORKAN ÇINAR
UĞUR KARAKULLUKÇU: Düşük maliyetle yakalanmış, yeteneklerini belli bir seviyede göstermiş ama ciddi eksikleri olan bir kumar aslında. Doğru karar almasında sıkıntıları var, üretken, skora çok katkı yapan bir oyuncu değil. Beşiktaş bu eksik yönlerini giderebilir mantığıyla bu maliyete yakalamışken kadrosuna kattı, gayet mantıklı. Beşiktaş’ın yaş ortalamasını da düşündüğümüzde bu tip oyuncuları denemek lazım.
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YUSUF KENAN ÇALIK: Orkan benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yetenekli ancak o yeteneğini henüz maksimum seviyeye çıkartamadı. Şenol Güneş’le gelişmesini bekliyorum.
EMEK EGE: Beni heyecanlandıran isimlerden birisi. Henüz ham bir oyuncu. Herkes geçen sezon son dakikada Trabzon'a attığı golle hatırlıyor, bu da çok normal. Çünkü olağanüstü bir goldü.
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EMEK EGE: Şenol hoca her sezon birini parlatıyor. Bu sezon o isim Orkan olabilir, önemli yetenekleri var. İkinci bir Oğuzhan Özyakup izleyebiliriz. Dezavantajı ise önünde çok önemli isimler olması. O da “Şenol hoca ne derse yapacağım.” Açıklamasıyla biraz da mesajı verdi.
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ALVARO NEGREDO
YUSUF KENAN ÇALIK: Vincent Aboubakar'ın dönüp dönmeyeceği konusu muallak olduğu için, forvet arayışları da söz konusuydu. Beşiktaş her sezona farklı bir forvet oyuncusuyla giriyor. Hiçbiri adaptasyon sorunu yaşamadı. Negredo kaliteli bir golcü.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Beşiktaş bence Aboubakar'a odaklandı ancak Porto, Lorient'i ikna edemeyince Negredo tercih edildi. Ben dinamizm eksiği olur diye forvette daha genç, hareketli bir oyuncu olduğu için Aboubakar'ı tercih ederdim ancak bu Negredo'yu kötü transfer yapmıyor. Negredo lige çok daha uygun bir oyuncu.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Hava toplarında Premier Lig'in en etkili oyuncularından biriydi. Attığı gol sayısı da az değil. Middlesbrough geçen sezon 27 gol attı, Negredo 10'unu atıp 5'inin asistini yaptı. Ve kontrataktan bir gol bile atmamış takımda yaptı bunu. Benim kafamı karıştıran şey hem Pepe hem Negredo'nun birlikte gelmesi.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Ancak Beşiktaş'ın al-sat sınırı olduğu için yaş ortalamasını düşüremediği için kaliteyi yükseltme yoluna gidildi. Negredo, sakatlık yaşamazsa gol krallığı adayıdır. İspanyol oyuncuların Türkiye'ye adapte olamama düşüncesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Negredo, yıllardır dar alanda oynamaya ve takımlarının hücumda ana planı olmaya alışık bir adam. Ben sahada bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum.
EMEK EGE: Forvet transferlerini aynı defans oyuncuları gibi yanındakilerle, önündekilerle değerlendirmek lazım. Nasıl Mario Gomez’i Sosa’yla, Aboubakar’ı da Talisca’yla değerlendirdiysek Negredo’yu da öyle yorumlamak gerekiyor.
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EMEK EGE: Arkasında Talisca’yla çok farklı bir ikili olabilirler. Kaldı ki Jeremain Lens gibi bir isim de geldi. Lens, Quaresma gibi topla oynamayı çok seven bir oyuncu da değil. Sadece sola kestiği ortalarla bile Negredo’ya çok gol attırabileceğini düşünüyorum.
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JEREMAIN LENS
YUSUF KENAN ÇALIK: Lens hem psikolojik üstünlük, hem de kadro derinliği açısından değerli bir hamle.
EMEK EGE: Lens, hem alan oyununu hem de ayağına atıldığında etkili olan bir oyuncu. Çok büyük bir transfer olduğunu düşünüyorum. Zaten açıklamasında da Aziz Yıldırım’ın “Biz istemedik” demecini yalanlar gibi konuştu. Beşiktaş’a gelmesi, son dönemdeki en önemli transfer çalımlarından biri.
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BAŞAKŞEHİR
YUSUF KENAN ÇALIK: Kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşıyordu. Bunu düzeltmek için düşük bonservis bedelleriyle çok iyi transferler yaptı. Gelen oyuncuların hepsi kaliteli isimler. Clichy, Elia, Mevlüt ve Gökhan’ın dışında Kerim Frei ve Chedjou'yu da unutmamak gerek. Takımın potansiyeli bir üst seviyeye çıktı diyebiliriz.
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YUSUF KENAN ÇALIK: Başakşehir’in yaş ortalamasının arttığı doğru. Bu sezon biraz daha deneyimli isimlere yöneldiler. Genç yetenek Cengiz takımdan ayrıldı. Sezona erken başlayan ve yaş ortalaması yüksek olan bu kadronun, ilerleyen dönemlerde nasıl reaksiyon vereceğini merak ediyorum.
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ELJERO ELIA
EMEK EGE: Neler yapabileceğini ilk maçlarında gördük. Tipik bir Hollandalı açık oyuncusu. Cengiz Ünder, uzun vadede daha üzeri çıkabilecek bir oyuncu olsa dahi Elia ne kadar planlı gidildiğinin bir göstergesi oldu. Cengiz’in transfer söylentileri daha çıkmadan yedeği hazır edilmiş ve alınmıştı.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Atlet bir oyuncu ve her iki tarafa müthiş bir çalım yeteneği var. Elia'nın bu durumu 2. Club Brugge maçında kendini gösterdi. Kötü oynadı gibi dursa da ona karşı alınan önlemler Mossoro ve Visca'ya çok boş alan sağladı.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Elia'nın varlığı bile tek başına rakipler için tehdit. Kötü oynadığını zannettiğimiz maçlarda bile çok etkili olacak. Başakşehir’in öyle kompakt bir yapısı var ki eksileri değil artıları göze çarpıyor.
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MEVLÜT ERDİNÇ
EMEK EGE: Mevlüt mü Mustafa Pektemek mi deseler ben Mustafa’yı seçerdim. Mevlüt, ilk çıkışından sonra Katar sermayesi öncesinde PSG’nin önemli transferlerinden biriydi ancak her sezon 15-20 gol atan bir oyuncuya dönemedi. Mustafa’nın santrfor oynamayı daha iyi bildiğini ve daha verimli olacağını düşünüyorum. Mevlüt temposunu da yitirdi.
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GAEL CLICHY
EMEK EGE: Döneminin en iyi sol beklerinden biriydi. Manchester City’deki şanssızlığı, Pep Guardiola’nın istediği tarzda bir oyuncu olmamasıydı. Guardiola, pas oyununa daha yatkın, orta sahada bağlantı olabilen bekler sever. Clichy’nin kalitesi ligin çok üzerinde, nokta bir transfer.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Manchester City'de çok güvendiğim, beğendiğim bir oyuncu değildi ancak kalitesi, seviyesi belli. Bizim ligdeki birçok bekin rüyasında bile göremeyeceği ortaları çok rahat yapıyor.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Premier Lig'deki rakiplere karşı yapıyordu. Adebayor'u gördüğü zaman "güdümlü bir füze" yapabiliyor. Başakşehir, bir süredir takım organizasyonunu kurduğu, DNA'sını oturttuğu için herkesin artıları öne çıkıyor. Clichy'nin de artıları çıkacak.
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GÖKHAN İNLER
EMEK EGE: Brugge maçını seyrederken özeleştiride bulundum. Mahmut Tekdemir Milli Takım’a kadar çıktı. Belki saçı sarı olsa kaşı kara olmasa daha popüler bir oyuncu olabilirdi. Gökhan geçen sezon Beşiktaş’a geldiğinde takımın şeklini şemalini değiştirebileceğini düşünüyordum ancak siyah-beyazlılar onu değerlendiremedi.
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EMEK EGE: Oyun anlayışı biraz tutmadı. Emre’yi yedekleyebilecek bir oyuncu. Oyunun yönünü değiştirmesi, uzun pasları, alan tutuşu, pozisyon oyununa yatkınlığı… İki kayıp sezondan sonra temposunu kazanması lazım.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Beşiktaş – Başakşehir maçını hatırlatalım, Vodafone Park ilk 25 dakikada tamamen buz kesmişti. Emre’nin çıkışı etkiledi ve Başakşehir’in tüm yapısı bozuldu. Şimdi Emre çıkınca Gökhan İnler girecek. Ya da Emre – Gökhan oynasa bile Emre’den o yükü alacak bir oyuncu.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Gökhan, Beşiktaş’ın kadro derinliğinin kurbanı oldu. Oğuzhan’ın alternatifi Tolgay gibi Galatasaray, Fenerbahçe’ye seviye atlatabilecek bir oyuncu olduğu için Gökhan’a yazık oldu. Beşiktaş’ta tutunamamış gibi görmemek lazım.
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BURAK YILMAZ
YUSUF KENAN ÇALIK: 50. yıl kuşkusuz önemli bir hedef. Burak Yılmaz'ı tekrar takıma kazandırmak da net bir mesaj diyebiliriz.
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EMEK EGE: Burak’a gidişindeki tepkiler bitmiş gibi, stat açılışlarına da davet etmişlerdi. O da damardan bir giriş yaptı, “Ait olduğum yerdeyim.” Dedi. Burak, Türkiye’deki Fenerbahçe hariç her takımda iyi işler yaptı.
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EMEK EGE: Oynadığı tüm kulüplerde samimiyetle “Yuvama döndüm” diyebilecekti. 32 yaşında bir adama çok iyi para verdiler. Çin’de gollerine devam etti ama dönüşte sıkıntı yaşanabiliyor. 15-20 golün altına düşeceğini sanmıyorum. Yusuf’la oluşturacağı bağ önemli bir etken.
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JURAJ KUCKA
YUSUF KENAN ÇALIK: Kucka transfer döneminin en başarılı hamlelerinden biri. Zor bir sezona giriliyor. Ancak Trabzonspor iyi bir kadro kurdu. Geçmiş sezonlara nazaran bordo mavililerin şampiyonluk yarışında daha etkin bir rol oynayacağı kesin.
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EMEK EGE: Kucka, Ersun Yanal dendiğinde akla gelen ilk oyuncu tiplerinden biri. Top kapan, kaptıktan hemen sonra oynayan, hamle yapan, kazanamazsa 2. Hamleyi yapan, tabiri caizse 4 ciğerli, pes etmeyen bir oyuncu. Kucka da motor olabilecek bir oyuncu, taraftarın sevgilisi olacaktır. Çok iyi bir transfer.