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FUTBOL

Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer değerlendirmesi

08 Ağustos 2017 Salı, 18:05:38

  • 1 Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer değerlendirmesi
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    Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar transferlerini büyük oranda tamamladı. Biz de NTV SPOR'dan Emek Ege, Sabah'tan Uğur Karakullukçu ve Yusuf Kenan Çalık'a transferlerin takımlara neler katabileceğini sorduk. İşte Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer değerlendirmeleri:

    (YARIN: FENERBAHÇE VE GALATASARAY)

  • 2 Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer değerlendirmesi
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    PEPE
    YUSUF KENAN ÇALIK:  Çok önemli bir lider. Savunmada birçok sorunu çözecek bir isim olacak. Keşke Marcelo ile birlikte oynama şansları olsaydı. Şampiyon Beşiktaş için temel sorun birkaç sezondur olduğu gibi stoper hattındaydı. Yıllardır istediği stoper ikilisini bulamadı Beşiktaş.

  • 3 Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer değerlendirmesi
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    EMEK EGE: Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri. Beşiktaş, net şekilde savunmasına bir lider takviyesi yaptı. Maliyeti çok konuşulsa da ben maliyetlerinden konuşulmasından çok yana değilim. Çünkü muhasebesini yapmaktan zorlandığımız bir piyasa var. Oyuncunun değeri belirlenirken futbol dışı faktörler belirliyor.Uluslararası piyasada bu aktörler geçerli oluyor ve Türkiye’de daha belirleyici oluyor.

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  • 4 Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer değerlendirmesi
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    EMEK EGE: Marcelo'yla oynasaydı tabii ki Beşiktaşlılar sezon boyunca çok rahat olabilirdi. Ancak Beşiktaş bir stoper transferi daha yapacak. Bu transfer Gary Medel olursa Beşiktaş açısından çok büyük avantaj olacağını düşünüyorum. Medel, oyun yapısı itibarıyla Pepe'yle uyum sağlayabilir. İlerleyen dönemlerde de orta sahada Atiba’yı yedekleyebilir hatta formayı alabilir.

  • 5 Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer değerlendirmesi
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    UĞUR KARAKULLUKÇU: Fiziksel olarak hala kariyerinin zirvesinde sayılır. EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz'in performans açısından en önemli oyuncusuydu çünkü Portekiz savunmaya dayalı bir oyun oynuyordu, Pepe'nin üzerine kurulmuş bir yapı vardı. Seviye olarak dünya çapında en iyi 8-10 stoper arasında sayamayız ama en iyi 30 stoper arasında olduğunu düşünüyorum. .

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