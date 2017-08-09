Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer değerlendirmesi

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YUSUF KENAN ÇALIK: Orkan benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yetenekli ancak o yeteneğini henüz maksimum seviyeye çıkartamadı. Şenol Güneş’le gelişmesini bekliyorum.

EMEK EGE: Beni heyecanlandıran isimlerden birisi. Henüz ham bir oyuncu. Herkes geçen sezon son dakikada Trabzon'a attığı golle hatırlıyor, bu da çok normal. Çünkü olağanüstü bir goldü.