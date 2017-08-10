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FUTBOL

Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi? - Arda Turan son durum

İşte Arda Turan gerçeği

10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:38:37

  • 1 İşte Arda Turan gerçeği
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    Galatasaray, Arda Turan'ı takıma kazandırmanın yollarını ayırıyor. Milli yıldızın Katalan devinden ayrılma ihtimali de yok değil.

  • 2 İşte Arda Turan gerçeği
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    Arda Turan sanılanın aksine Barcelona’da çok mutlu değil. Sebebi ise, burada kendini ikinci plana atılmış gibi hissetmesi. Atletico Madrid’de takımın önemli bir dişlisiydi. 

  • 3 İşte Arda Turan gerçeği
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    Teknik direktör Diego Simeone'nin taktik tahtasına ismini ilk yazdığı isimlerden biriydi. Barcelona’daki oyun şablonunun ise kendine uymadığını düşünüyor.

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  • 4 İşte Arda Turan gerçeği
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    Goal'ün edindiği bilgilere göre, burada kendini göstermenin mümkün olmadığını düşünüyor. Çünkü ne kadar yetenekli olursa olsun, topu öndeki üçlüyle buluşturma zorunluluğu ve serbest olmayışı Arda’nın oyun karakterine ters geldi. 

  • 5 İşte Arda Turan gerçeği
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    Galatasaray'a ise hiç soğuk değil. Aksine, çevresinden gelen "Galatasaray’a gelecek misin?" sorularına "inşallah" diye yanıt veriyor.

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