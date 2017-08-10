FUTBOL
Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi? - Arda Turan son durum
İşte Arda Turan gerçeği
10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:38:37 | Güncelleme: 13:47:05
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Galatasaray, Arda Turan'ı takıma kazandırmanın yollarını ayırıyor. Milli yıldızın Katalan devinden ayrılma ihtimali de yok değil.
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Arda Turan sanılanın aksine Barcelona’da çok mutlu değil. Sebebi ise, burada kendini ikinci plana atılmış gibi hissetmesi. Atletico Madrid’de takımın önemli bir dişlisiydi.
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Teknik direktör Diego Simeone'nin taktik tahtasına ismini ilk yazdığı isimlerden biriydi. Barcelona’daki oyun şablonunun ise kendine uymadığını düşünüyor.
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Goal'ün edindiği bilgilere göre, burada kendini göstermenin mümkün olmadığını düşünüyor. Çünkü ne kadar yetenekli olursa olsun, topu öndeki üçlüyle buluşturma zorunluluğu ve serbest olmayışı Arda’nın oyun karakterine ters geldi.
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Galatasaray'a ise hiç soğuk değil. Aksine, çevresinden gelen "Galatasaray’a gelecek misin?" sorularına "inşallah" diye yanıt veriyor.
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Ancak Arda, Türkiye'ye bir 'kaybeden' olarak dönmek istemiyor. Bu nedenle muhteşem bir dönüş olması temennisiyle kendini transfer görüşmelerinden uzak tutuyor.
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Klasik deyimle; ‘’Mevzu Galatasaray’sa gerisi teferruattır’’ topuna pek girmeyişinin sebebi bu.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut, 9 Ağustos Çarşamba akşamı Asamoah ve Feghouli transferleri dışında Arda konusunu da görüştüler.
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Özbek, Arda’yı Galatasaray'a döndürmeyi büyük bir fırsat olarak görüyor. Arda'nın menajeri Bulut’a bu konudaki talepler iletildi.
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Ahmet Bulut ise yanıt olarak, Barcelona’nın Arda’yı gözden çıkardığını ilan etmesini beklediklerini söyledi.
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Zira, bu deklarasyon olmazsa, mevcut maddi koşullar Arda’nın dönüşünü imkansız kılıyor. Yıllık 7 milyon euro'ya varan ücretten Arda’yı kurtarmak pek kolay değil.
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Arda, Barcelona'da mutsuz ve dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda'yı yuvaya döndürürse önemli bir yönetimsel başarıya imza atacağı kanısında.
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İş artık Barcelona’nın Arda konusundaki fikrini netleştirmesine kaldı. Yani bu transfer hem oldukça olası, hem de imkânsız gibi görünüyor...
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Öte yandan Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi, Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde'nin planları içerisinde yer almayan Arda Turan'ın, Galatasaray ile anlaştığını iddia etti.
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Haberde, Barcelona'nın Arda Turan'ı satmak istediği, ancak yıldız futbolcuyla ilgilenen tek kulüp olan Galatasaray'ın sadece kiralama teklifi yapabildiğine yer verildi.