Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi? - Arda Turan son durum

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Goal'ün edindiği bilgilere göre, burada kendini göstermenin mümkün olmadığını düşünüyor. Çünkü ne kadar yetenekli olursa olsun, topu öndeki üçlüyle buluşturma zorunluluğu ve serbest olmayışı Arda’nın oyun karakterine ters geldi.