Rıdvan Dilmen'den Göztepe-Fenerbahçe maçı yorumu

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Birkaç şey söyleyeceğim. Kimse yanlış anlamasın. Bu yeşil forma Fenerbahçe forması falan değil. Kimse yanlış anlamasın. Volkan ve önündeki 4’lü değişmiyor. Fenerbahçe taraftarı bundan bıktı. Şartlar ne olursa olsun zaman zaman maceraya girmek lazım. Deplasmanda Fenerbahçe adına bir değişiklik yok. Beşiktaş mesela 4 tane atıp dönüyor. Arada bazı farklar var.