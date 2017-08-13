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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Göztepe-Fenerbahçe maçı yorumu

13 Ağustos 2017 Pazar, 10:52:13

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Göztepe-Fenerbahçe maçı yorumu
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    NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi:

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Göztepe-Fenerbahçe maçı yorumu
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    İLK YARI SONRASI:

    Göztepe’den 10 tane yabancı oyuncu var. Fenerbahçe’nin kenarda yerli oyuncuları var. Bir kere bunların da uzun uzun konuşulması gerekiyor. Başakşehir maçını seyrettim. İlk 11’de 2 yerli oyuncu vardı. 

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Göztepe-Fenerbahçe maçı yorumu
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    Mahmut ile Volkan tabiri caizse yabancıydı. Bu gelecek açısından düşündürücü bir olay. İlk yarıda sıcak bir hava vardı. Fenerbahçe konsantrasyonu yüksek başlamak istiyordu. Isla yeni geldi. İsmail’i de ilk 10 dakika gördük. 

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  • 4 Rıdvan Dilmen'den Göztepe-Fenerbahçe maçı yorumu
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    Göztepe de çok yeni bir takım. Savunma yapmaya çalışıyorlar. Fakat kontra atak takımı görüntüsü vermediler. Göztepe için konuşmak erken. Büyük bir taraftar kitleleri var. Lige yeni geldiler.

  • 5 Rıdvan Dilmen'den Göztepe-Fenerbahçe maçı yorumu
    5 | 30

    14 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe ile karşılaşıyorlar. City mesela deplasmanda 2-0 kazandı. Fenerbahçe sakin pas yapamıyor. Bu kadar konuşup 3-4 dakika içinde Volkan’dan bahsetmemek de olmaz. Futbolla ilgili garip atasözleri vardır. Beyler ilk 10 dakika çok önemli derler. Ya da 5-0’lık maça 0-0  gibi başlamak derler. 

     

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