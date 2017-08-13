FUTBOL
Rıdvan Dilmen'den Göztepe-Fenerbahçe maçı yorumu
13 Ağustos 2017 Pazar, 10:52:13 | Güncelleme: 11:03:42
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NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi:
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İLK YARI SONRASI:
Göztepe’den 10 tane yabancı oyuncu var. Fenerbahçe’nin kenarda yerli oyuncuları var. Bir kere bunların da uzun uzun konuşulması gerekiyor. Başakşehir maçını seyrettim. İlk 11’de 2 yerli oyuncu vardı.
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Mahmut ile Volkan tabiri caizse yabancıydı. Bu gelecek açısından düşündürücü bir olay. İlk yarıda sıcak bir hava vardı. Fenerbahçe konsantrasyonu yüksek başlamak istiyordu. Isla yeni geldi. İsmail’i de ilk 10 dakika gördük.
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Göztepe de çok yeni bir takım. Savunma yapmaya çalışıyorlar. Fakat kontra atak takımı görüntüsü vermediler. Göztepe için konuşmak erken. Büyük bir taraftar kitleleri var. Lige yeni geldiler.
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14 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe ile karşılaşıyorlar. City mesela deplasmanda 2-0 kazandı. Fenerbahçe sakin pas yapamıyor. Bu kadar konuşup 3-4 dakika içinde Volkan’dan bahsetmemek de olmaz. Futbolla ilgili garip atasözleri vardır. Beyler ilk 10 dakika çok önemli derler. Ya da 5-0’lık maça 0-0 gibi başlamak derler.
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İyi kaleci kötü gol falan yemez. Çalışan kaleci hata yapabilir, gol yiyebilir. Volkan antrenörlerin güvendiği bir kaleci. Sezona iyi başlamadı. Poz verirken gol yedi. Aykut Kocaman için düşündürücü bir görüntü çizdi.
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İkinci yarıda ne olur? Kenardan gelecek futbolcuların etkileyeceği bir maç olabilir. Van Persie yarım yamalak bir oyuncu. Soldado bu maçta yok. Fenerbahçe taraftarların sıkıldığı 4’lü belli. Valbuena, Alper ile oyunun ortalarında bir pozisyon değiştirdi. Valbuena ikinci direğe koşan bir oyuncu değil.
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Göztepe’ye gelince de… Bugün eleştiremeyiz. Bekleyeceğiz, daha sonra değerlendireceğiz. Fenerbahçe’de santrafor oynamak kolay değil. Ama Fenerbahçe’nin Van Persie’ye güvenerek lige başlaması hiç doğru değil. Isla son 10 dakika dışında tamamen savunmacı olarak gördüm. 3’lü oynayan savunmanın sağ stoperi gibiydi. İç sahadaki maçlarındaki performansını merak ediyorum.
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MAÇ SONRASI:
Bütün takımlara başarılar diliyoruz. Göztepe, 14 yıldır ligde yok. Çok büyük bir camia. İzmir’den takımların sayısı inşallah 2-3’e çıkar. Alt lig ile Süper Lig arasında farklar var. Göztepe’nin 10 oyuncusunun yeni olması önemli.
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Maça ortak oldular. Fenerbahçe’den 1 puan aldılar. Maç içinde iki takım da öne geçti. Göztepe için de biraz sabır gerekiyor. 2 hafta daha seyircisiz oynayacaklar. Göztepe’ye de iyi sezonlar diliyoruz.
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Bu maç beraberlik ağırlıklı oynandı. Hiç kimse of nasıl kaçırdık diyemez. Volkan’ın yediği kötü bir gol vardı. Göztepe’nin direncini artırdı. Fenerabahçe’nin oyunun son bölümüyle ilgili reel bir şey ortaya koyabiliriz. Önemli bir oyuncu daha alındı. Geçen seneki başarısızlıktan sonra önümüzdeki sezonun planlanması doğru olmalı demiştim.
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Birkaç şey söyleyeceğim. Kimse yanlış anlamasın. Bu yeşil forma Fenerbahçe forması falan değil. Kimse yanlış anlamasın. Volkan ve önündeki 4’lü değişmiyor. Fenerbahçe taraftarı bundan bıktı. Şartlar ne olursa olsun zaman zaman maceraya girmek lazım. Deplasmanda Fenerbahçe adına bir değişiklik yok. Beşiktaş mesela 4 tane atıp dönüyor. Arada bazı farklar var.
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Bireysel hatalar olabilir. Herkes hata yapabilir. Şampiyonluğun mutlak istendiği bir ortam var. Şu takımla şampiyon olunur gibi bir şey olmaması lazım. Aatif yarın giderse kimse niye gitti demez. Alper gol de atsa olmayacak. Samed geleceği açık bir oyuncu. Düşünülen bir oyuncu. Bodrumspor onu istiyor.
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2-2’den sonraki bölüm için söylüyorum. Samed, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Alper ve Ahmethan'lı kadro ile şampiyonluk ihtimali sıfır. Bu kadronun şampiyon olma ihtimali sıfır. Oyuncuları dikkatli izleme şansımız oldu. Fenerbahçe’de hiç kimse Van Persie’nin oynayıp oynamayacağını bilmiyor. Soldado transferi önemli ama son durumunu bilmiyoruz. Fernandao da sıkıntılı.
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Dirar, Aykut Kocaman’ın istediği tarzda bir oyuncu. Beşiktaş’ta o bölgede Quaresma oynuyor. Atıyor, attırıyor. Şu kadrolar arasında bence Beşiktaş’ın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray gizlice kadrosunu yeniledi.
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Fenerbahçe’de, Salih için bugün, yarın derken yıllar geçti. Dünyanın en büyük yalanları vardır. 5-0 iken hocanın gelip, ”Beyler 0-0 gibi başlıyoruz” demesi gibi. Volkan kötü gol yedi.
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Valbuena hakikaten problem çözebilen oyunculardan biri. Problem çözmek için 4-5 oyuncu gerekiyor. Valbuena’ya çok fazla yük biniyor. Fenerbahçe’de Van Hooijdonk, Alex, Deivid, Anelka, Nobre, Tuncay gibi isimler vardı. Mutlaka gol atarlardı.
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Fenerbahçe’nin rakipleri olan kulüplerde kadrolar güçlendi. Yıllardır, Pereira, Advocaat gibi isimler geldi geçti. Fenerbahçe’nin deplasman performansı az olursa rakibiyle yarışma şansı az olur. İnsanlar Mehmet Topal – Josef ikilisinden sıkıldı. Fenerbahçe ancak top Valbuena’ya gelirse iş yapıyor. Oraya gelmesi için de çok uğraşıyorlar.
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Göztepe’den daha iyi bir durumda değilsin. İçeride haftaya Trabzonspor ile yine sert maç olur, iyi oynarlar. O başka bir şey. Bir belgesel çekimi sebebiyle Giuliano ile bir araya geldim. Mancini de Fenrbahçe’ye tavsiye etmiş.
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Bu tip oyuncular için biraz beklemek gerek. Salih’in fizik kapasitesi mesela düşük. Dinamo Kiev ile oynayacaksan kadroya alma. Ama bu tip bir maçta alınabilirdi. Dünya futbolunun gerçeği var ama Türkiye Ligi’nin de gerçeği var. Ne kadar atarsan o kadar rahat edersin.
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Beşiktaş da ligin ilk maçına çıkıyor. O da seyircisiz. Bu maçlarla ilgili sorunların çözümü için formülize edilmesi gerekiyor. Ligde önemli transferler yapılıyor. Giuliano iyi bir oyuncu deniliyor. Sorun çözücü bir isim geliyor. Soldado acaba buna karşılık verebilecek mi?
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Hep 3. bölge oyuncularıyla iş çözülmeye çalışılıyor. Ama topun sağlıklı şekilde öndeki oyunculara gelmesi lazım. Tolga-Atiba Beşiktaş’ta oynuyor… Mesela Alex şu takımda oynasa verem olur. Top gelmiyor der. Bu sezon, Fenerbahçe’nin risk sezonudur. Aykut Kocaman futbol adına doğru düşünüyor olabilir. Dediklerim de ters gelebilir.
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Son 2 yılda Beşiktaş’ın aldığı deplasman performansıyla Fenerbahçe’nin puanlarını yan yana koysunlar. Neden şampiyon olunamadığı ortaya çıkar. Benim Mehmet Topal ya da Josef ile bir problemim yok. Bazı çizgileri iyi ayırt etmek lazım.
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Göztepe’ye maçtan önce 1 puan verseniz kabul ederdi. Formayı da beğenmedim. Evime 3’er tane aldım ama beğenmedim. Bu sene Fenerbahçe taraftarlarının işi kolay değil. Giuliano eğer problem çözebilirse rahatlatabilir. Ama deplasman performansını çok önemsiyorum.
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Fenerbahçe’de duran top kullanan oyuncu çok az yakalanıyor. Fenerbahçe’de Kjaer hava topuna kötü mü çıkıyordu? Duran topu Hasan Ali kullandığında olmuyor. Oyunculuğundan bahsetmiyorum. Atıcın iyi olmalı. Bak şampiyon olan takımlara. Duran topları iyi kullanmak gerek. Bu arada 2-3 sene sonra Bulgar ligi gibi olacak mıyız? Kuşkuluyum. Mali açıdan çok açıldık.
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Kulüpler boğulmaya doğru gidiyor. Negredo kaç yaşında? Samuel Eto’o kaç yaşında? Gomis kaç yaşında? Vagner Love? Hepsi 30 yaş üstü. Alamazsınız. Çünkü deniz bitti. Türkiye’de Başakşehir’in en iyi yönetilen kulüplerden biri olduğunu düşünüyorum.
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Milli Takım ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim; Mircea Lucescu gidiyor maçları izlemeye. Neyi izliyor? Gitme. Kimi izlemeye gidiyorsun? Milli Takım için maç izlemeye gidiyorsan gitme derim.
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