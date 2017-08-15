FUTBOL
Giuliano gerçekleri!
15 Ağustos 2017 Salı, 09:53:53 | Güncelleme: 10:04:19
-
1
1
|
21
Kanarya'nın yeni transferi Giuliano ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
-
2
2
|
21
Habertürk Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler’in, Sambacı’yı 1 sezon önce Gremio’da forma giyerken kadrosuna katmak istediği ancak FFP nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.
-
3
3
|
21
Geçtiğimiz günlerde de Zenit Teknik Direktörü Roberto Mancini, Sambacı’yı yedek bırakınca tekrar harekete geçen F.Bahçeli yöneticiler, mutlu sona gecikmeli de olsa ulaştı.
-
4
4
|
21
Bu transferde Zenit Sportif Direktörü olan Constantine’nin Türkiye’deki bazı menajerlere haber vermesi sonrası araya giren Trabzonspor’un oyuncuya senelik 4 milyon Euro, kulübüne de 10 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
-
5
5
|
21
Fırtına’nın yetkilendirdiği menajerlerin açıktan da 2 milyon Euro önerdikleri kaydedilirken, Giuliano’nun “Ya F.Bahçe’de oynarım ya da Zenit’te kalırım” resti çektiği öğrenildi.
-
6
6
|
21
Rus ekibinin hocası Mancini’nin de öğrencisine “F.Bahçe büyük bir kulüp. Brezilya Milli Takımı’nda oynamak istediğin için F.Bahçe senin için doğru tercih” diyerek öğüt verdiği kaydedildi.
-
7
7
|
21
Öte yandan Zenit’teki serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olan Giuliano’yu Rus ekibinin aldığı fiyata yani 7 milyon Euro’ya sattığı ifade edildi.
-
8
8
|
21
Kanarya'nın yeni transferi Giuliano, yeni takımındaki ilk antrenmanına dün çıktı.
-
9
9
|
21
Zenit’le sezon başı hazırlık kampını geçiren Brezilyalı yıldızın fizik ve kondisyon olarak hazır olduğu bildirildi.
-
10
10
|
21
Sambacı’nın, görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında sahada olacağı ifade edildi.
-
11
11
|
21
Öte yandan Giuliano’nun Brezilyalı U20 Milli Takımı’nda birlikte oynadığı Josef de Souza ile birlikte zaman geçirdiği ve uyum sürecini hızla atlattığı öğrenildi.
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21