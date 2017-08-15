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FUTBOL

Giuliano gerçekleri!

15 Ağustos 2017 Salı, 09:53:53

  • 1 Giuliano gerçekleri!
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    Kanarya'nın yeni transferi Giuliano ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

  • 2 Giuliano gerçekleri!
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    Habertürk Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler’in, Sambacı’yı 1 sezon önce Gremio’da forma giyerken kadrosuna katmak istediği ancak FFP nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

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    Geçtiğimiz günlerde de Zenit Teknik Direktörü Roberto Mancini, Sambacı’yı yedek bırakınca tekrar harekete geçen F.Bahçeli yöneticiler, mutlu sona gecikmeli de olsa ulaştı.

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    Bu transferde Zenit Sportif Direktörü olan Constantine’nin Türkiye’deki bazı menajerlere haber vermesi sonrası araya giren Trabzonspor’un oyuncuya senelik 4 milyon Euro, kulübüne de 10 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

  • 5 Giuliano gerçekleri!
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    Fırtına’nın yetkilendirdiği menajerlerin açıktan da 2 milyon Euro önerdikleri kaydedilirken, Giuliano’nun “Ya F.Bahçe’de oynarım ya da Zenit’te kalırım” resti çektiği öğrenildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 51 dakika önce
    biz taa ne zaman zaten ilgileniyorduk yalanları.. aklınızı sevsinler bu transferi yaparak etik olmadığınızı göstermiş oldunuz fb yöneticileri
  • Misafir 1 saat önce
    Yalan trabzon o parayi vermez
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