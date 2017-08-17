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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri (17 Ağustos 2017)

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:22:44

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (17 Ağustos 2017)
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    DIEGO COSTA BOMBASI

    Soldado'yu bünyesine katmasına rağmen hücum hattını iyice güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte'nin istemediği Diego Costa için kolları sıvadı. Fenerbahçe, eski takımı Atletico Madrid'e döneceği konuşulan 28 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Chelsea'nin kapısını çalacak. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Diego Costa, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için Çin'den gelen astronomik teklifi reddetmişti.

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (17 Ağustos 2017)
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    Atletico Madrid'in transfer yasağı olduğu için, 6 aylığına Deportivo'ya kiralama hesapları yaptığı Brezilyalı yıldızın, F.Bahçe seçeneğine nasıl bakacağı büyük merak konusu. Diego Costa geçen sezon 42 maçta 22 gol attı. F.Bahçe'de Diego Costa'nın yanı sıra Vincent Aboubakar da gündemdeki yerini koruyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar'ın bonservisine sahip olan Porto ve Lorient kulüplerine, önce 1 yıllık kiralama, gelecek sezon için ise 8 milyon euro'ya bonservisini satın alma önerisi yapılacak. (Fotomaç)

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (17 Ağustos 2017)
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    GOMEZ SAVAŞI

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu Milan'ın 24 yaşındaki stoperi Gustavo Gomez için Trabzonspor da İtalyan kulübüne teklif yaptı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, bu sezon çarpıcı transferler yapan Milan, Gomez'i gözden çıkardı. Paraguaylı defans oyuncusunu isteyen Trabzonspor, en iyi teklifi yapan takım konumunda. Paraguaylı stoper, geçen sezon Arjantin'in Lanus takımından 8.5 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuştu. 

     

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  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (17 Ağustos 2017)
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    İtalyan takımında fazla forma giyme şansı bulamayan 1.85 boyundaki oyuncu, Milan ile 19 resmi maça çıktı. İtalyan kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Gomez'in piyasa değeri 5 milyon euro. Trabzonspor, genç yıldızı alarak hem stoperdeki boşluğu doldurmak hem de ezeli rakibine transfer çalımı atmak istiyor. Fırtına 3 milyon euro teklif etti, şimdi cevap bekliyor. (Fotomaç)

  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (17 Ağustos 2017)
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    SKRTEL'E TALİP VAR

    Göztepe'ye attığı golle sezona iyi bir giriş yapan Martin Skrtel'e Ada'dan talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, savunmaya takviye planlayan West Bromwich'in menajeri Tony Pulis'in listesinde Martin Skrtel'in yer aldığı vurgulandı. 

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