Fenerbahçe transfer haberleri (17 Ağustos 2017)

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FFP nedeniyle Fenerbahçe’nin, Kjaer ve Stoch’un satılmasının ardından 13.5 milyon Euro bütçesi vardı. 5 milyon Euro’ya Soldado, 7 milyon Euro’ya da Giuliano alınınca elde 1.5 milyon Euro kaldı. Eğer başka bir satış olmazsa, Aboubakar’ın bonservisi alınsa bile UEFA listesine adı yazılamayacak ve sadece lig ile kupada görev yapabilecek. (Fanatik)