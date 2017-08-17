FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri (17 Ağustos 2017)
17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:22:44 | Güncelleme: 10:35:37
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DIEGO COSTA BOMBASI
Soldado'yu bünyesine katmasına rağmen hücum hattını iyice güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte'nin istemediği Diego Costa için kolları sıvadı. Fenerbahçe, eski takımı Atletico Madrid'e döneceği konuşulan 28 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Chelsea'nin kapısını çalacak. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Diego Costa, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için Çin'den gelen astronomik teklifi reddetmişti.
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Atletico Madrid'in transfer yasağı olduğu için, 6 aylığına Deportivo'ya kiralama hesapları yaptığı Brezilyalı yıldızın, F.Bahçe seçeneğine nasıl bakacağı büyük merak konusu. Diego Costa geçen sezon 42 maçta 22 gol attı. F.Bahçe'de Diego Costa'nın yanı sıra Vincent Aboubakar da gündemdeki yerini koruyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar'ın bonservisine sahip olan Porto ve Lorient kulüplerine, önce 1 yıllık kiralama, gelecek sezon için ise 8 milyon euro'ya bonservisini satın alma önerisi yapılacak. (Fotomaç)
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GOMEZ SAVAŞI
Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu Milan'ın 24 yaşındaki stoperi Gustavo Gomez için Trabzonspor da İtalyan kulübüne teklif yaptı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, bu sezon çarpıcı transferler yapan Milan, Gomez'i gözden çıkardı. Paraguaylı defans oyuncusunu isteyen Trabzonspor, en iyi teklifi yapan takım konumunda. Paraguaylı stoper, geçen sezon Arjantin'in Lanus takımından 8.5 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuştu.
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İtalyan takımında fazla forma giyme şansı bulamayan 1.85 boyundaki oyuncu, Milan ile 19 resmi maça çıktı. İtalyan kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Gomez'in piyasa değeri 5 milyon euro. Trabzonspor, genç yıldızı alarak hem stoperdeki boşluğu doldurmak hem de ezeli rakibine transfer çalımı atmak istiyor. Fırtına 3 milyon euro teklif etti, şimdi cevap bekliyor. (Fotomaç)
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SKRTEL'E TALİP VAR
Göztepe'ye attığı golle sezona iyi bir giriş yapan Martin Skrtel'e Ada'dan talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, savunmaya takviye planlayan West Bromwich'in menajeri Tony Pulis'in listesinde Martin Skrtel'in yer aldığı vurgulandı.
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Diğer aday Ben Gibson için Middlesbrough'nun yapılan iki teklifi de reddettiği belirtilirken, Skrtel'in 4-5 milyon euro maliyetiyle öne çıktığı ifade edildi. 32 yaşındaki Slovak stoperin, Liverpool'da 8 yıllık bir deneyiminin bulunduğu hatırlatılırken, Fenerbahçe'nin de FFP kriterleri nedeniyle Skrtel'i bırakmak zorunda kalabileceği savunuldu. (Fotomaç)
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BEN ARFA DEV TEKLİFİ REDDETTİ
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Hatem Ben Arfa'nın Çin'den gelen 10 milyon euro'luk net maaş içeren teklifi de geri çevirdiği belirtildi. L'Equipe, Fransız yıldızın PSG'de kalmak istediğini vurgularken, teknik direktör Emery'nin planları arasında yer almayan oyuncuya PSG'nin hala kulüp aradığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde de sportif direktör Henrique'nin 30 yaşındaki Ben Arfa'ya 'Türkiye'ye git' baskısı yaptığı yazılmıştı.
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NANI DÖNECEK Mİ?
İspanyol Las Provincias gazetesi, Valencia'nın gözden çıkardığı Luis Nani için Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı. Valencia'nın sarı-lacivertli takımdan 8.5 milyon euro'ya transfer ettiği Portekizli yıldızdan kurtulmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'ye satışının 'harika' bir iş olacağı belirtildi. Marca ise Fenerbahçe'nin Nani için kiralama teklifi yaptığını duyurdu.
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SALİH YOLCU
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak son ismin Salih Uçan olması bekleniyor. Hazırlık kampında isteneni veremeyen ve özel maçlarda dahi çok az şans bulan genç oyuncu, Üsküp kafilesine de dahil edilmedi. Salih'in gözden çıkarıldığı ve menajerine 'takım bul' talimatı verildiği bildirildi. Salih Uçan'ın ilk olarak bonservisiyle satılması, bu olmazsa Avrupa'da bir kulübe kiralanması hedefleniyor. (Fotomaç)
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ZAPATA KAPIŞMASI
İtalyan basını, dün Napoli’nin Kolombiyalı forveti için Beşiktaş ile F.Bahçe’nin yarışa girdiğini iddia etti. Alvaro Negredo'yu kadrosuna katarak forvet hattını güçlendiren Beşiktaş için, İtalya basınında flaş bir transfer iddiası yer aldı. Çizme basınında yer alan haberde, Beşiktaş ile birlikte F.Bahçe'nin de Napoli forması giyen Duvan Zapata için yarıştığı ve "Zapata için Türk derbisi" olduğu yazıldı.
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Geçtiğimiz iki sezonu Udinese'de kiralık olarak geçiren Kolombiyalı golcü için Napoli'nin doğru teklifi beklediği ifade edildi. Haberde 26 yaşındaki oyuncunun yakında yeni bir macera yaşayabileceği belirtildi. Zapata, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 39 maçta 11 gol atıp 3 de asist yaptı. (Fanatik)
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HEDEF ABOUBAKAR
Fenerbahçe taraftarları bu hafta iki transfer birden bekliyor. Yönetim, önce Gustavo Gomez’i ardından da Vincent Aboubakar’ı açıklamak için dört koldan çalışmalarını sürdürüyordu. Gomez için Trabzonspor’un devreye girmesinin ardından Paraguaylı oyuncuya ağırlık verildi. Ancak Aboubakar’a imza attırmak adına yapılan çalışmalar da son sürat devam ediyor.
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Kamerunlu oyuncu, Fenerbahçe için Türkiye’ye dönmeye hazır. Bu transferi zorlaştıran olay, Aboubakar’ın bonservisinin bir bölümünün Lorient’de diğerinin ise Porto’da olması. Fransız ekibinin 6 milyon Euro’dan aşağı inmemesi en büyük sorun.
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FFP nedeniyle Fenerbahçe’nin, Kjaer ve Stoch’un satılmasının ardından 13.5 milyon Euro bütçesi vardı. 5 milyon Euro’ya Soldado, 7 milyon Euro’ya da Giuliano alınınca elde 1.5 milyon Euro kaldı. Eğer başka bir satış olmazsa, Aboubakar’ın bonservisi alınsa bile UEFA listesine adı yazılamayacak ve sadece lig ile kupada görev yapabilecek. (Fanatik)
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EMRE MOR'DA ROTA FENER'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Emre Mor transferinde ısrarı sürüyor. Milli Takımın gelecek vaad eden yıldız adayları arasında yer alan Emre Mor'a kulübü Borussia Dortmund 1 hafta önce transfer görüşmesi yapması için izin vermişti.
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Borussia Dortmund sportif direktörü Michael Zorc bugün yaptığı açıklamada Inter'in devre dışı kaldığını duyurdu. Zorc yaptığı açıklamada, 'Emre Mor'un takımdan ayrılması muhtemel. Aksi takdirde yeni sezon fotğraf çekimlerinde bizimle olurdu' dedi.
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Sarı-lacivertli yönetim bizzat Almanlarla temas kurdu. Emre’nin kiralanması için 2.5 milyon Euro ve satın alma bedeli olarak da 12.5 milyon Euro teklif etti. Inter'ın aradan çelikmesiyle Fenerbahçe ihtimali güçlendi. (Fotospor)