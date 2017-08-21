Galatasaraylı yöneticiler, Igor Tudor'un performansından memnun

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Yapılan transferlerin takıma uyum sağlamasından son derece memnun olduğunu belirterek başkan Özbek’e bir kez daha minnettar olduğunu söyleyen Hırvat hoca, “Bana inanıp güvendiğiniz ve her zaman yanımda durduğunuz için size ayrıca teşekkür ederim. Umarım sizi daha çok memnun edecek sonuçlar alacağız” diye konuştu.