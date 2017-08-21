ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaraylı yöneticiler, Igor Tudor'un performansından memnun

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:34:26

  • 1 Galatasaraylı yöneticiler, Igor Tudor'un performansından memnun
    1 | 16

    Koltuğunun sallandığı süreçte Tudor’a destek veren yöneticiler, “İyi ki göndermemişiz” diyerek aldıkları kararın mutluluğunu yaşadı.

     

  • 2 Galatasaraylı yöneticiler, Igor Tudor'un performansından memnun
    2 | 16

    Aynı isimler, o dönem Luce’yi isteyen gruba “Gördünüz mü Tudor’u? Biz size demiştik” şeklinde göndermede bulundu. 

  • 3 Galatasaraylı yöneticiler, Igor Tudor'un performansından memnun
    3 | 16

    Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Östersunds'a elendikten sonra kamuoyunda oluşan baskıya direnerek teknik direktör Igor Tudor’un arkasında duran Galatasaray yönetimi, şimdilerde aldıkları bu kararın keyfini yaşıyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Galatasaraylı yöneticiler, Igor Tudor'un performansından memnun
    4 | 16

    İki sezonda 4 hoca değiştirildiğini ve bu yüzden istikrar sağlanamadığını düşündükleri için o süreçte ne olursa olsun Hırvat teknik adamın arkasında durma kararı aldıklarını belirten yöneticiler, ligin ilk 2 haftasında oynanan coşkulu futbol ve alınan 6 puana sevindi.

  • 5 Galatasaraylı yöneticiler, Igor Tudor'un performansından memnun
    5 | 16

    Kendi aralarında yaşanan değişimi değerlendiren yöneticiler, “İyi ki Tudor’u göndermemişiz” dediler.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 17 dakika önce
    avrupadan elendikten sonra ne kıymeti var ki
Kalan karakter : 2000