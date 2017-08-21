FUTBOL
Galatasaraylı yöneticiler, Igor Tudor'un performansından memnun
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:34:26 | Güncelleme: 09:43:35
-
1
1
|
16
Koltuğunun sallandığı süreçte Tudor’a destek veren yöneticiler, “İyi ki göndermemişiz” diyerek aldıkları kararın mutluluğunu yaşadı.
-
2
2
|
16
Aynı isimler, o dönem Luce’yi isteyen gruba “Gördünüz mü Tudor’u? Biz size demiştik” şeklinde göndermede bulundu.
-
3
3
|
16
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Östersunds'a elendikten sonra kamuoyunda oluşan baskıya direnerek teknik direktör Igor Tudor’un arkasında duran Galatasaray yönetimi, şimdilerde aldıkları bu kararın keyfini yaşıyor.
-
4
4
|
16
İki sezonda 4 hoca değiştirildiğini ve bu yüzden istikrar sağlanamadığını düşündükleri için o süreçte ne olursa olsun Hırvat teknik adamın arkasında durma kararı aldıklarını belirten yöneticiler, ligin ilk 2 haftasında oynanan coşkulu futbol ve alınan 6 puana sevindi.
-
5
5
|
16
Kendi aralarında yaşanan değişimi değerlendiren yöneticiler, “İyi ki Tudor’u göndermemişiz” dediler.
-
6
6
|
16
‘LUCESCU GELSE TERS TEPERDİ’
Tudor’un çalışma disiplinini ve uyguladığı antrenman tekniklerini beğenip genç antrenöre her defasında destek veren bazı yöneticilerin, takımın şaha kalkması sonrası Mircea Lucescu’yu ‘üst akıl’ olarak getirmek isteyen diğer idarecilere söz aralarında gönderme yaptıkları da ortaya çıktı.
-
7
7
|
16
O dönem Luce’nin getirilmesine karşı çıkan yöneticilerin, Kayseri ve Osmanlı maçı sonrası yönetimdeki Rumen hocayı isteyen arkadaşlarına, “Gördünüz mü Tudor’u? Bakın takımı ne hale getirdi.Lucescu gelse ters tepecekti. Tudor’un arkasında durarak doğru karar aldık. Biz o günlerde de size bunu söylemiştik” şeklinde gönderme yaptıkları öğrenildi.
-
8
8
|
16
TUDOR'DAN ÖZBEK'E: İNANDINIZ, GÜVENDİNİZ, TEŞEKKÜRLER
Osmanlıspor maçından sonra soyunma odasında büyük bir sevinç yaşanırken, Tudor’a uzatılan telefonun ucunda başkan Dursun Özbek vardı.
-
9
9
|
16
Yurt dışında olduğu için maça gelemeyen Özbek, karşılaşma sonrası Tudor ve oyuncuları arayıp tebrik etti.
-
10
10
|
16
Özbek’le konuşan Tudor “Her geçen hafta daha da iyi olacağız” sözü verdi.
-
11
11
|
16
Yapılan transferlerin takıma uyum sağlamasından son derece memnun olduğunu belirterek başkan Özbek’e bir kez daha minnettar olduğunu söyleyen Hırvat hoca, “Bana inanıp güvendiğiniz ve her zaman yanımda durduğunuz için size ayrıca teşekkür ederim. Umarım sizi daha çok memnun edecek sonuçlar alacağız” diye konuştu.
-
12
12
|
16
GOMIS MÜTHİŞ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI: SON 5 SEZONUN EN GOLCÜ İSMİ
Galatasaray formasıyla çıktığı iki lig maçında 3 gol atan Bafetimbi Gomis, son 5 sezonda ikinci haftalar itibarıyla Cimbom’un en skorer ismi oldu.
-
13
13
|
16
Sarı-Kırmızılı takımda en son 2012-13 sezonunda Umut Bulut, ilk iki haftada 3 gol kaydetmişti.
-
14
14
|
16
Galatasaray’da geçen sezona iyi başlayan Eren Derdiyok ise iki haftada 2 kez ağları sarsmıştı.
-
15
15
|
16
Fransız yıldız Gomis, aynı zamanda 14 yıllık profesyonel kariyerinde ilk 2 maçında ilk kez 3 gole ulaştı.
-
16
16
|
16
Gomis, Lyon ile 2010-11 ve 201213 sezonlarında, Swansea City ile de 2015-2016 sezonunda ilk iki haftada 2’şer gol kaydetmişti.