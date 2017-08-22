FUTBOL
Fenerbahçe'de transfer haberleri
Fenerbahçe'de transfer gündemi
22 Ağustos 2017 Salı, 10:21:57 | Güncelleme: 10:40:23
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Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, stoper harekatında sona gelirken orta sahaya flaş bir takviye için geri sayıma başladı.
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Simon Kjaer’in Sevilla’ya satılmasının ardından savunmada sayısal olarak sıkıntıya düşen Kanarya aradığı ismi İtalya’da bulmuştu.
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Milan forması giyen Gustavo Gomez’le temas halinde olan Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor’un da istediği öne sürülen Paraguaylı oyuncuyla büyük oranda anlaştı.
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Dün asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile idari menajer Hasan Çetinkaya, Çizme ekibiyle kiralama konusunda son pazarlıkları yapmak için İtalya’ya giderken ikilinin sürpriz bir şekilde Milan’la Jose Sosa konusunu da tekrar masaya yatıracakları öğrenildi.
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Sarı-Lacivertli yöneticilerin, Trabzon’un transferinde sona yaklaştığı konuşulan Arjantinli yıldız için Milan’a yeni bir teklif yapacağı ifade edildi.
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Bordo-Mavililer’le Giuliano transferinde de karşı karşıya gelen Kanarya, kiralamak istediği Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle satın almak zorunda kalmıştı.
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OUMAR NIASSE İDDİASI
Yeni sezona puan kayıplarıyla giren Fenerbahçe’de yönetim takviye çalışmalarını sürdürürken İngiltere’den flaş bir iddia geldi.
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BBC’nin haberine göre Fenerbahçe, Everton’da şans bulamayan Oumar Niasse için nabız yokluyor.
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Senegalli oyuncuyu kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler’in Ada ekibinden yanıt beklediği öğrenildi.
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2013-14’te Akhisar’da oynayan Niasse, 1 sezon sonra 5.5 milyon Euro’ya Lokomotiv Moskova’ya, Rus ekibinden de 18 milyon Euro’ya Everton’a transfer olmuştu.
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EMRE MOR'UN ROTASI
Menajeri Muzzi Özcan ile yollarını ayıran Emre Mor, rotasını İtalya'ya çevirdi.
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Transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımla anılan Emre Mor konusunda dün flaş gelişmeler yaşandı.
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Genç yıldız, dün menajeri Muzzi Özcan’la yollarını ayırması gündeme bomba gibi düşerken oyuncunun yeni temsilcisinin Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun da menajerliğini yapan Bektaş Demirtaş olduğu öğrenildi.
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Hakan’ın genç yıldızı Milan’a gelme konusunda ikna ettiği ve bu transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.
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Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 maça çıkan Emre Mor, 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.