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FUTBOL

Fenerbahçe'de transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer gündemi

22 Ağustos 2017 Salı, 10:21:57

  • 1 Fenerbahçe'de transfer gündemi
    1 | 15

    Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, stoper harekatında sona gelirken orta sahaya flaş bir takviye için geri sayıma başladı.

  • 2 Fenerbahçe'de transfer gündemi
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    Simon Kjaer’in Sevilla’ya satılmasının ardından savunmada sayısal olarak sıkıntıya düşen Kanarya aradığı ismi İtalya’da bulmuştu.

  • 3 Fenerbahçe'de transfer gündemi
    3 | 15

    Milan forması giyen Gustavo Gomez’le temas halinde olan Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor’un da istediği öne sürülen Paraguaylı oyuncuyla büyük oranda anlaştı.

     

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  • 4 Fenerbahçe'de transfer gündemi
    4 | 15

    Dün asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile idari menajer Hasan Çetinkaya, Çizme ekibiyle kiralama konusunda son pazarlıkları yapmak için İtalya’ya giderken ikilinin sürpriz bir şekilde Milan’la Jose Sosa konusunu da tekrar masaya yatıracakları öğrenildi.

  • 5 Fenerbahçe'de transfer gündemi
    5 | 15

    Sarı-Lacivertli yöneticilerin, Trabzon’un transferinde sona yaklaştığı konuşulan Arjantinli yıldız için Milan’a yeni bir teklif yapacağı ifade edildi.

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