Fenerbahçe'de transfer haberleri

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Dün asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile idari menajer Hasan Çetinkaya, Çizme ekibiyle kiralama konusunda son pazarlıkları yapmak için İtalya’ya giderken ikilinin sürpriz bir şekilde Milan’la Jose Sosa konusunu da tekrar masaya yatıracakları öğrenildi.