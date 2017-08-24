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Kylian Mbappe
FUTBOL

Kylian Mbappe'nin PSG'ye transfer olduğu iddia edildi

Monaco'nun 18 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'nin PSG'ye transfer olduğu öne sürüldü

24 Ağustos 2017 Perşembe, 01:44:50 Güncelleme: 01:48:13

Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon Euro'ya kadrosuna katarak transfer rekorunu kıran Paris Saint-Germain, yaza damga vuracak bir transferde daha sona yaklaştı. Le Parisien'e göre Monaco ve PSG arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanmak üzere. Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe için 150 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Haberde PSG'nin Serge Aurier, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Lucas Moura, Julian Draxler ve Angel Di Maria'nın satışlarının hemen ardından bu transferi açıklayacağı öne sürüldü.

Fransa'nın son dönemde yetiştirdiği en büyük yetenek olarak kabul edilen Mbappe, geçen sezon 29 lig maçında 15 gol atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da dikkat çeken 18 yaşındaki yıldızla Real Madrid, Barcelona ve Manchester City de ilgilenmişti.

  • Kylian Mbappe
  • psg
  • Monaco
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