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FUTBOL

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luis Neto kimdir? Luis Neto nasıl bir oyuncudur?

Luis Neto, Fenerbahçe için doğru transfer mi?

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:34:07

  • 1 Luis Neto, Fenerbahçe için doğru transfer mi?
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    HABERTURK.COM | YAĞIZ SABUNCUOĞLU 

    Fenerbahçe'nin yeni stoperi Luis Neto yarın İstanbul'a geliyor. Peki Luis Neto, Fenerbahçe için doğru transfer mi? Bu sorunun cevabı detaylı analizimizde...

  • 2 Luis Neto, Fenerbahçe için doğru transfer mi?
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    Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden stoper arayışı nihayet son buldu. Peki, Luis Neto doğru seçim mi? Uzun yıllardır sarı lacivertlilerde süre gelen bir durum var. O da her zaman iki iyi stopere sahip olmaları. Bu aslında artık takım için olmazsa olmaz oldu diyebiliriz. Hatta son yıllarda 'defans yapmak' takımın oyun kimliğini de oluşturdu desek yanılmış olmayız. 

  • 3 Luis Neto, Fenerbahçe için doğru transfer mi?
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    Geçtiğimiz sezon yakalanan Skrtel-Kjaer ikilisi, aslında doğru ve birbirlerini tamamlayıcı bir ikili olmamasına karşın, iki oyuncunun da kesicilik özellikleri ve defansif özelliklerinin yüksek seviyede oluşu, Fenerbahçe'yi geçilmesi zor bir kale haline getirdi ve önem derecesi yüksek maçların tamamında gol atılması zor bir takıma dönüştüler. Kjaer'in gidişiyle ise bu kimlik kayboldu ve defans tandemi bir anda yerle bir oldu. 

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  • 4 Luis Neto, Fenerbahçe için doğru transfer mi?
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    NETO İYİ AMA BİR KJAER DEĞİL

    Portekiz Milli Takımı'na zaman zaman çağrılan, son olarak Konfederasyon Kupası'nda stoper bölgesinde Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe ile defans merkezini oluşturan, Siena'daki çıkışıyla da Zenit'e transfer olan Luis Neto, Fenerbahçe için kısmen de olsa doğru bir transfer diyebiliriz. 

  • 5 Luis Neto, Fenerbahçe için doğru transfer mi?
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    Henüz tam anlamıyla olmamış Gustavo Gomez yerine tercih edilmesi de aslında tarz olarak benzerlik göstermemeleri açısından, o bölge için uygun oyuncu profili hakkında değişkenlik gösteren bir transfer politikası olduğunu da gözler önüne seriyor.

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