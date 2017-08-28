Fenerbahçe'nin yeni transferi Luis Neto kimdir? Luis Neto nasıl bir oyuncudur?

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Luis Neto, bir stopere göre ayağı düzgün sayılabilecek bir isim. Geriden oyun kurma konusunda Skrtel'in bu özelliğinin yeterli olmadığını varsayarsak, Fenerbahçe için bu durum bir artıya dönüşecektir. Uzun ve kısa paslarla geriden oyun kurmayı sever. Çok risk almaz. Bu yüzden pas yüzdesi de %94-95 bandında geçen bir sezon yaşadığını söyleyebiliriz. Kafa toplarında bir Skrtel değil fakat yine de ortalama bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.