FUTBOL
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luis Neto kimdir? Luis Neto nasıl bir oyuncudur?
Luis Neto, Fenerbahçe için doğru transfer mi?
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:34:07 | Güncelleme: 16:05:25
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HABERTURK.COM | YAĞIZ SABUNCUOĞLU
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Luis Neto yarın İstanbul'a geliyor. Peki Luis Neto, Fenerbahçe için doğru transfer mi? Bu sorunun cevabı detaylı analizimizde...
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Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden stoper arayışı nihayet son buldu. Peki, Luis Neto doğru seçim mi? Uzun yıllardır sarı lacivertlilerde süre gelen bir durum var. O da her zaman iki iyi stopere sahip olmaları. Bu aslında artık takım için olmazsa olmaz oldu diyebiliriz. Hatta son yıllarda 'defans yapmak' takımın oyun kimliğini de oluşturdu desek yanılmış olmayız.
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Geçtiğimiz sezon yakalanan Skrtel-Kjaer ikilisi, aslında doğru ve birbirlerini tamamlayıcı bir ikili olmamasına karşın, iki oyuncunun da kesicilik özellikleri ve defansif özelliklerinin yüksek seviyede oluşu, Fenerbahçe'yi geçilmesi zor bir kale haline getirdi ve önem derecesi yüksek maçların tamamında gol atılması zor bir takıma dönüştüler. Kjaer'in gidişiyle ise bu kimlik kayboldu ve defans tandemi bir anda yerle bir oldu.
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NETO İYİ AMA BİR KJAER DEĞİL
Portekiz Milli Takımı'na zaman zaman çağrılan, son olarak Konfederasyon Kupası'nda stoper bölgesinde Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe ile defans merkezini oluşturan, Siena'daki çıkışıyla da Zenit'e transfer olan Luis Neto, Fenerbahçe için kısmen de olsa doğru bir transfer diyebiliriz.
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Henüz tam anlamıyla olmamış Gustavo Gomez yerine tercih edilmesi de aslında tarz olarak benzerlik göstermemeleri açısından, o bölge için uygun oyuncu profili hakkında değişkenlik gösteren bir transfer politikası olduğunu da gözler önüne seriyor.
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Luis Neto, bir stopere göre ayağı düzgün sayılabilecek bir isim. Geriden oyun kurma konusunda Skrtel'in bu özelliğinin yeterli olmadığını varsayarsak, Fenerbahçe için bu durum bir artıya dönüşecektir. Uzun ve kısa paslarla geriden oyun kurmayı sever. Çok risk almaz. Bu yüzden pas yüzdesi de %94-95 bandında geçen bir sezon yaşadığını söyleyebiliriz. Kafa toplarında bir Skrtel değil fakat yine de ortalama bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
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Sık sık öne çıkıp hamleli hareketleriyle top kapmalarını Fenerbahçe kariyerinde de görebilirsiniz. Defansif verilerinden çok topu oyuna sokma ve pas yüzdesi ciddi anlamda iyi seviyelerde. Zenit, Rusya'nın bana göre en iyi takımı ve bu veriler kısmen de olsa bizleri yanıltabilir ama en azından yarından sonra başlayacak Fenerbahçe kariyeri için de bize ışık tutabilecek veriler.
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MAÇ İÇİNDE ZAMAN ZAMAN KONSANTRASYON SORUNU YAŞAYIP GOLLÜK HATA YAPABİLİYOR
Zaman zaman maç içindeki konsantrasyonunu kaybedip hatalar yapabiliyor. Zenit döneminde de amiyane tabirle uyuduğu ve takımına gol yedirdiği anlar oldu. Anlık sezgilerinde bazen hızlı forvetlere karşı sorun yaşayabiliyor ve hamle hatası yapabiliyor.
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Geldikten sonra mevcut defans oyuncularıyla sıkça karşılaştırılacaktır. Sertlik olarak Neustadter'in üzerinde bir oyuncu. Serie A görmüş olması da bu söylemlerimizin altını kuvvetlendiriyor. Ne çok hızlı ne de yavaş olan bir stoper. Tam arası desek Neto için doğru söylem bu olacaktır.
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Fenerbahçe en azından ne vereceği belli olan hazır bir stoper aldı. Gustavo Gomez riskine girmektense bu sezon sadece Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarışacak Fenerbahçe adına Neto doğru bir transfer oldu.
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Portekizli oyuncu aynı zamanda lig dinamiklerine de çabucak uyum sağlayıp katkı verecektir. Hazır geliyor olması da bu transfer adına bir avantaj.
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Neto konusunda beklentileri çok yüksek tutup yeni Kjaer olmasını beklemektense, Skrtel ile uyum yakalamasını arzulamak daha doğru senaryo olacaktır.