Bartın’da düzenlenen operasyonda, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait tarihi eserlerin arasında 4 adet baston ele geçirildi. Gizli düzeneğe sahip bastonların içinden çıkan 30-40 santimetrelik kılıçlar, özellikle her türlü yere sokularak suikast için kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Zanlıların, tarihi eserlerle birlikte bu bastonların tanesini 2 bin TL’den satmaya çalıştıkları öğrenildi.

KİME SATACAKLARDI?

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satmak için kente gelen bazı kişiler olduğunu tespit etti. Zanlılarla müşteri gibi davranarak iletişim kuran polis ekipleri, Bartın Ağdacı mevkiinde buluşma sağladı. Düzenlenen operasyonda, Orhan U. ve Aslan K. gözaltına alındı. Zanlıların aracındaki aramada, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait çift başlıklı bronz ibrik, 20 adet sikke, 2 adet kılıç, 1 adet hançer ve 3 parça Ermeni kilisesi sefer tası parçası ile 4 adet ‘suikast bastonu’ ele geçirildi. Yapılan incelemede, özel bir mekanizmaya sahip bastonların içine 30-40 santimetre uzunluğunda kılıçlar yerleştirildiği görüldü.

Gizli bir düzeneğe sahip bastonlardaki kılıçların kolaylıkla saklanabilmesi nedeniyle suikast için kullanılmak istendiği değerlendiriliyor. Zanlıların bastonları “Tarihi eser” diyerek tanesi 2 bin TL’ye satmaya çalıştıları da ortaya çıktı. Bastonların kimden alındığı, kimlere ulaştırılmak istendiği yönündeki soruşturma ise sürüyor.

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