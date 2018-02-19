Malatya Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki yıl önce PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'ye (Yurtsever Devrim Gençlik Harekatı) yönelik yaptığı operasyonda toplam 32 kişiyi gözaltına aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Terör örgütü üyesi olmak, görevi yaptırmamak için direnmek, kamu malına zarar vermek, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, tehlikeli maddeler bulundurma" suçlarından dava açıldı.

CEZA YAĞDI

5 tutuklusunun bulunduğu davanın bugün yapılan karar duruşmasında sanıklara ceza yağdı. Mahkeme sanıklara 1 yıl 6 aydan 20 yılla kadar hapis cezası verdi. 32 sanıktan 28'ine toplam verilen ceza miktarının ise 250 yıl olduğu bildirildi. 4 kişinin beraat ettiği duruşmada iki kişi hakkında ise tutuklama yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

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