Önümüzdeki sezon için Süper Lig’in adı konuldu: Lefter Sezonu... Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz dönemi İlhan Cavcav Sezonu olarak adlandırmıştı. Bunun ardından yeni dönemde bu zorlu maratona kimin adının verileceği merak konusuydu. Bunun yanı sıra da birçok isim gündeme gelmişti. En önemli ve anlamlı teklif ise Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’den geldi. Başkan Cengiz, HABERTÜRK’e verdiği özel ropörtajda ezeli rakiplerine bir jest yaparak, “Galatasaray taraftarı olarak sezonun ismi için Metin Oktay veya Gündüz Kılıç isterim. Ancak hakkaniyetli olmak gerekirse şu ana kadar hiç Fenerbahçeli isim verilmemiş. Galatasaray Başkanı olarak isterim ki Lefter ya da Can Bartu olsun. Doğrusu budur” demişti.



FEDERASYON KARARINI VERDİ



İşte bu gelişmelerin ardından tüm gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği karara çevrildi. Başkan Mustafa Cengiz gibi diğer kulüplerin yetkilileri de Lefter ya da Can Bartu’nun adının verilmesine olumlu bakınca karar vermek de fazla zorlaşmadı. Bunun sonucunda da TFF yetkilileri yeni sezonun adının Lefter Sezonu olmasına karar verirken bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacaklar.