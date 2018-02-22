Burak Yılmaz, Jose Sosa, Kucka gibi yıldız isimlerin yanı sıra Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi genç yetenekleri kadrosunda bulunduran Trabzonspor’da yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı. Bordo-Mavililer, 8 milyon Euro ödemeye hazır olan İngiliz ekibiyle anlaşmanın hesaplarını yapıyor.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Rıza Çalımbay önderliğinde de beklentilerin altında kalan Fırtına, bazı oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu isimlerden biri de Okay Yokuşlu... 2015-16’nın başında Kayseri’den alınan Yokuşlu için West Bromwich, Trabzon’un kapısını çalmıştı.

Bordo-Mavililer ise devre arasında oyuncu satmayacaklarını ve ikinci devre zirve yarışına ortak olacak bir takım yaratacaklarını söyleyip İngilizler’e “Sezon sonunda görüşelim” yanıtını vermişti. Ancak Türkiye Kupası’ndan elendikten sonra Süper Lig’de de yarışa ortak olamayan ve sezon ortasında hedefsiz kalan Trabzonspor’da yönetim, Okay için gelen teklifi kabul etme kararı aldı. Ada temsilcisinin, yine 8 milyon Euro vermesi durumunda Trabzon’un, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu’yu satacağı öğrenildi. Tarafların ilerleyen günlerde görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.