Kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalar hızla devam ediyor.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini artıracak, merakla beklenen Hücum Gemisi Anadolu'nun biten bloklarının montajına başlanırken, birleştirilip havuza indirilen kısım görüntülendi.
"İnşa Başlangıç Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen TCG Anadolu'da gelinen nokta ile ilgili bilgi veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan projenin Türkiye için önemine işaret etti.
"Mini bir uçak gemisi" olarak tabir ettiği Anadolu'nun bilinen uçak gemilerinden çok daha fonksiyonel olduğunu belirten Kalkavan, şunları kaydetti:
"Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız. Proje çok büyük ve başarıyla devam ediyor. Proje başladığından bu yana önemli bir ilerleme kaydettik. Gelecek sene bu zamanlarda gemimizi denize indirme törenimiz olacak. Şu an sahada blokların yaklaşık yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor.
Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda. Şu an en hareketli zamanındayız, bu yaz ve sonbaharda müthiş bir performansla çalışmamızı sürdüreceğiz. Biraz gecikmiştik ama arayı kapatacağız, gemi ortaya çıkacak. Temmuz-ağustosta geminin yüzde 100 blok imalatı bitmiş olacak. 2019 Şubat- Mart'ta da gemimizi yüzdüreceğiz. Ondan sonra ise geminin testlerinin tamamlanıp, teslimi programımızda. Büyük bir proje, değer olarak milyar avronun üzerinde olan bir ürün."
GEMİNİN YÜZDE 68'İ YERLİ
Geminin yaklaşık yüzde 68'inin yerlilik oranı ile yapıldığının altını çizen Kalkavan, belli ekipmanların Türkiye'de üretilemediği için şu an dışarıdan alındığını, yüzde 100 yerli üretme yetisini kazanmaya doğru hızla gidildiğini anlattı.
Kalkavan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ile başlayan milli gemi projesinin tam gaz devam ettiğini ve Türklerin bu anlamda çok başarılı işler çıkardıklarının ve çıkaracaklarının altını çizdi. Kalkavan, denizcilik, gemi inşa sektöründe ard arda gemilerin Deniz Kuvvetlerine teslim edildiğine dikkati çekerek, Anadolu'nun da bu projelerden biri olduğunu söyledi.
Yan sanayide istenilen noktada olunmadığını dile getiren Kalkavan, şu bilgileri verdi:
ÇOK MAKSATLI AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ TCG ANADOLU
Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen gemi 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip.
58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor.
Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.
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