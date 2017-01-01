Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (26 Nisan 2017)

Bugün saat 15.16’da Boğa burcunda bir yeniay oluşuyor. Kararlı olduğumuz konularda ve parasal alanda bu yeniay bizi harekete geçirecek ve duygusal olarak güçlü adımlar atmamızı sağlayacak. Yalnız Merkür hâlâ Koç burcunda geriliyor. 3 Mayıs’a kadar beklemek, düşüncelerimizin netleşmesi açısından önemli olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önünüzdeki dönemde maddi konular için önemli adımlar ve kararlar devreye girebilir. Merkür sizin burcunuzda geriliyor. Bu yüzden 3 Mayıs’a kadar dikkatli olmayı unutmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel hayatınızdaki her tür girişimi destekleyen bir yeniay olacak. Daha önceden konuştuğunuz, iletişim halinde olduğunuz insanlarla birlikte harekete geçebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu yeniayda harekete geçmemeli ve kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için çaba göstermelisiniz. Bilinçaltı çalışmaları yapmak açısından da uygun bir yeniay sizi bekliyor.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay sosyal çevrenizle ilgili yeni oluşumları karşınıza getirebilir. Geleceğinizi ilgilendiren işlerin peşine düşebilirsiniz. Yeni adımlarınızı 3 Mayıs’tan sonra atmaya çalışın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, kariyerinizde önemli adımları karşınıza getirebilir. Parasal ve çevre alanlarınızın yöneticisi Merkür’ün gerilemesini hesaba katarak fırsatları değerlendirmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Girişimleriniz hızlanacak. Seyahat, eğitim, medya ve hukuk konularında 3 Mayıs’a kadar hazırlıklarınızı tamamlayın. Merkür düzelince rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizin üzerine eğileceksiniz. Borç almak, vermek, ortak parasal işlerinizin üzerine düşmek isteyebilirsiniz. Merkür’ün gerilediğini hesaba katarak yolunuzda ilerleyin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilikle, ilişkinizle ya da ortaklığınızla ilgili önemli kararları devreye sokabilirsiniz. Merkür’ün gerilediğini düşünürsek çok da acele etmeyin. 3 Mayıs’tan sonra bolca vaktiniz olacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu yeniay, iş hayatınızda karşınıza gelecek kararları destekleyecek. Merkür’ün gerilediğini düşünürsek, karşılaşacağınız fırsatların daha önceden konuşulmuş olanlarını değerlendirin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızla ilgili önemli kararlarınızı uygulayabilirsiniz. Herhangi bir anlaşmanın altına imza atmamaya özen gösterin. Merkür’ün hâlâ gerilediğini unutmamalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Bir ev anlaşması önem kazanabilir. Ticari alanlarınızda ve girişim evinizde gerileyen Merkür’ün düzelmesini beklemelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Satış, reklam pazarlama, bilgisayar alanlarınızda işiniz varsa önemli kararlar karşınıza gelebilir. Büyük adımlarınızı 3 Mayıs’tan sonra atın.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA