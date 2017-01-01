Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (4 Mayıs 2017)

Bugün oluşan Güneş-Neptün olumlu açısıyla başkalarına yardım etmeyi önemseyebiliriz. Hayatımıza hayallerimiz ve arzularımız doğrultusunda yön vermek isteyebiliriz. Yaratıcılığımızın artacağı bugün inançlarımız, rüyalarımız, sezgilerimiz doğru çalışabilir. Dün Merkür düzeldi ama önemli işlerimiz için birkaç gün daha beklemek yararımıza olacak. Bu nedenle başlangıçlar için acele etmemeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi kazançlarınıza odaklısınız. Bu konuda yapılması gerekenler için harekete geçeceksiniz. İletişim halinde olacağınız insanlarla bağlantılarınızda bazı sorunlar oluşabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi güçlü, enerjik ve hareketli hissediyorsunuz. Hayatınız için planladığınız çok şey var. Özel hayatınızda maddi tatminsizlikleriniz olsa bile sevginiz için enerjinizi çalıştırabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda kolay organize olabileceksiniz. Planlarınız olsa da sizi içsel olarak korkutan veya engelleyen konular da var. Bugün, onları çözümlemek için uygun bir gün olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizin onayladıklarınızı yakın çevrenizdeki insanların da onaylamasını beklememelisiniz. Ailenizle ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Projelerinizde grup enerjisinden faydalanın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda kafanızdaki planlarla çevrenizin planları örtüşmeyebilir. İş hayatınızda sizi harekete geçiren konularda doğru yoldasınız. İstekleriniz için çaba sarf etmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki ilişkileriniz, isteklerinizin önüne geçebilir. Bir seyahat veya eğitim konusunda harekete geçeceksiniz. Özel hayatınızda desteklendikçe işleriniz daha kolay halloluyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ortaklaşa para işleriniz için enerjiniz rahat akabilir. Az tanıdığınız yerlerde biraz tedirgin ve mutsuz olabilirsiniz. Ilımlı davranışlarınız size bu aralar artı puan kazandırıyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızı düzene koymak sizin için önemli. Partnerinizle sosyal ortamlarınızda birbirinizi harekete geçirebilirsiniz. Bir arkadaşınız size bir para konusunda danışabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda insanların sizden beklentileri fazla. Onların istediği her şeyi bugün rahatlıkla yapabilirsiniz. Özel hayatınızda partnerinizin onayladıklarını siz onaylamayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizin daha çok sanatsal ve eğlenceli yönlerine odaklanma arzusundasınız. Bazı konuşmalar canınızı sıkabilir. Aşk hayatınızda partneriniz sizi nasıl mutlu edeceğini bilecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınız için yapacağınız ödemelerle uğraşabilir, maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Eğlence ihtiyacınız yüksek olsa da bazı işleriniz yüzünden bu planlarınızı erteleyebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkileriniz ön planda olacak. Sevdiğiniz kişiyle kısa planlar içinde olacaksınız ya da yakın çevrenizdeki insanlar önemli konularda size eşlik edecek. Her şeyi sorun etmeyin.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA