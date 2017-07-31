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Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölge kuruluyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kurulması planlanan Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 20 gün içerisinde resmiyet kazanacağı bildirildi.

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve MİODER Kurucu Başkanı Gül Akyürek'in girişimiyle, Kurbanlı köyü mevkiinde kurulması için yürütülen çalışmalar kapsamında 8 bakanlık, Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden oluşan 35 kişilik yer seçimi komisyonu ilçeye gelerek gerekli inceleme ve araştırmalarda bulundu.

8 ay süren bir çalışmanın sonunda tüm prosedürlerin tamamlanarak son aşamaya gelindiğini belirten OSB Kurucu Başkanı Gül Akyürek, 20 gün içerisinde Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin resmiyet kazanacağını söyledi.

Akyürek, "Tarsus'ta kurulacak olan bölge, özellikle ilçemizde büyük bir istihdam yaratarak işsiz gençlerimize iş kapısı olacak, tarımsal vasfı olmayan ve tamamı hazineye ait olan arazimize Organize Sanayi Bölgesi kurarak hem bölge hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır" dedi.

Akyürek, bölge için bugüne kadar çaba sarf eden başta Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde 8 bakanlık, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden oluşan yer seçimi komisyonu, ilk olarak Tarsus Kaymakamlığı'nda Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Başkanı ve MİODER Başkanı Gül Akyürek ve OSB ekibiyle toplantı yaptı. Komisyon üyeleri, daha sonra kurulması planlanan arazi ile alakalı görüşlerini belirtti.

Çalışmalarını tamamlayan 35 kişilik komisyon üyeleri, Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için olumlu görüşlerini bildirerek önemli bir eşiğin aşılmasını gerçekleştirdi. 20 günlük süre sonunda Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi resmiyet kazanacak.

(HSK-Y)



31.07.2017 10:18:01 TSI

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