Zafer Biryol, FETÖ'cü futbolcuları tek tek anlattı

Futbolda FETÖ/PDY ilişkisini araştıran İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, itirafçı Bekir İrtegün’ün ifadelerini genişleterek ByLock kullanıcısı ve FETÖ bağlantılı futbolcular hakkında çalışma başlattı. İlk olarak milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı ve tutuklandı. Son operasyon ise Çatkıç ile birlikte sohbetlere katılan milli futbolcu Zafer Biryol’a yönelik oldu. Biryol’un, ByLock kullanıcısı olması ve himmet vermesi nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Biryol’un, 17-25 Aralık sonrası FETÖ’nün Bank Asya’ya yönelik yaptığı çağrının ardından bankaya 800 bin TL yatırdığı ortaya çıktı.



İTİRAF ETTİ



Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Biryol, FETÖ’nün spor yapılanması içindeki tüm ilişkileri anlattı. Denetimli serbestlikle salıverilen Biryol’un itirafçı olduğu öğrenildi. Biryol’un FETÖ ile ilk temasının, bir arkadaşı kanalıyla 20012002 yılında Göztepespor Kulübü’nde futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Biryol, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığını anlatırken, spor abilerinin kendileri ile irtibatı kesmediğini de itiraf etti. Yapılan soruşturma kapsamında itirafçı olduğu için serbest bırakılan Biryol’un, kod isimleri ile birlikte bildiği şüphelileri anlattığı öğrenildi. Biryol, ‘spor imamı’nın FETÖ’cü tüm futbolcular üzerinde etkili olduğunu da ifade etti.

Zafer Biryol

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