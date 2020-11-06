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01 Adana yemeği nasıl yapılır? MasterChef 01 Adana tarifi ve malzemeleri

MasterChef 2020’de dün akşam takım dokunulmazlığının ardından bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo Şef’in özel tarifi olan 01 Adana’nın nasıl yapıldığı, malzemeleri, ne olduğu oldukça merak edildi. Peki 01 Adana yemeği nasıl yapılır? MasterChef 01 Adana tarifi ve malzemeleri...

01 Adana yemeği nasıl yapılır? MasterChef 01 Adana tarifi ve malzemeleri

MasterChef 2020’nin en önemli oyunlarından biri olan bireysel dokunulmazlık oyununda bir mücadele daha geride kalırken; yarışmanın ardından akıllara 01 Adana tarifi ve yapılışı yer etti. Yarışmanın sıkı takipçileri, Danilo Şef’in özel tarifi olan 01’in malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını araştırmaya başladı. Peki 01 Adana yemeği nasıl yapılır? MasterChef 01 Adana tarifi ve malzemeleri...

01 ADANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Beğendi Sos İçin Gerekli Malzemeler:

Tereyağ

Un

Süt

Patlıcan

Muskat1

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Ocakta güçlü bir ateşte patlıcanları közleyip bir mayonez tenceresinin içine koyup streçleyerek terletiniz.

Tencerede orta ateşte tereyağını eritip unu ekleyiniz ve kokusu gidene kadar kavurunuz.hafif kahverengi olan una sütü çırparak ekleyiniz besimle kıvamına gelince közlenmiş patlıcanları ekleyiniz. Muskat,tuz ve karabiber ile lezzetlendiriniz.

Kebap İçin Gerekli Malzemeler:

Kuşbaşı kuzu eti

Kuyruk yağı

Kırmızı kapya biber

Acı toz biber

Tuz

Yapılışı:

Kuyruk yağı ve kuzu etini zırh ile kıyma olana dek zırhlayınız.aynı şekilde ayrı olarak kırmızı kapya biberide zırhlayınız ve kıyma ile karıştırınız.afı toz biber ve tuzunu ekleyip 20dk dinlendirin.

Makarna hamuru için gerekli malzemeler:

350 gram yumurta sarısı

400 gram un

150 gram semolina

Yapılışı:

Hamur makinesinde un ve semolina yı harmanlayınız.yavaş yavaş yumurta sarılarını ekleyip pürüzsüz ve hamur olana dek yoğurunuz.hakuru streçleyerek dolapta 15dk dinlendiriniz

Domates sos:

Domates

Şeker

Su

Tereyağ

Yapılışı:

Domatesleri ocakta közleyip,kabuklarını soyunuz diğer malzemeler ile blenderdan çekiniz. İnce tel süzgeç yardımıyla süzünüz

Biber sos için:

Biber

Su

Zeytinyağı

Tuz

Yapılışı:

Biberler közlendikten sonra kabukları soyulmadan diğer malzemelerle blenderdan çekilir

Soğan ve sumak sos:

Soğan

Su

Tereyağ

Sumak

01 ADANA YAPILIŞI:

İnce doğranmış soğanları kısık ateşte tereyağ ile terletiniz.su ve sumak ekleyip 10dk kaynttıktan sonra el blenderi yardımıyla sos haline getiriniz.

-Yaptığımız makarna hamurlarını 1 dakika haşlayınız

-Ricotta ve kebap kıymasını mayonez tenceresinde makarna dolgusu olacak şekilde karıştırınız.

-Yaptığımız karışımı makarna hamuruna ince rulo olacak şekilde sarınız.

-Fırın tepsisine cannelonileri sırayla diziniz; üzerlerini yaptığımız beğendi ile kaplayınız ve 190 derece fırında 25 dakika pişiriniz.

Soslar ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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