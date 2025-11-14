1 ayda 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman

Türk Telekom, Eylül–Ekim 2025 döneminde bir aylık bir süre içinde sağladığı 1,8 milyar dolarlık kaynak ile uzun vadeli finansman programını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirket, 7 yıl vadeli 600 milyon USD’lik yeşil eurobond ihracı ile yeşil finansman hacmini 1,1 milyar dolara çıkardı ve sektördeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştığını açıkladı.

KREDİ ANLAŞMALARI VE ULUSLARARASI DESTEK

Şirket ayrıca toplam 612 milyon USD eşdeğerinde üç uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı. Bu kredilerden biri Finlandiya ECA kuruluşu Finnvera, biri Çin ECA kuruluşu Sinosure destekli, diğeri ise Industrial and Commercial Bank of China tarafından sağlandı. Bu kaynaklar, 5G altyapısının geliştirilmesi, sabit şebeke imtiyazının uzatılması ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin finansmanında kullanılacak.

YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

Türk Telekom’un 600 milyon dolarlık yeşil eurobond ve 600 milyon dolarlık sukuk ihracı, 3 katın üzerinde talep gördü. 109 yatırımcıya tahsis edilen yeşil eurobond ihracının yüzde 75’i sürdürülebilirlik odaklı yatırımcılardan geldi. Bu yoğun ilgi, şirketin çevresel sorumlulukla bütünleşen finansal stratejilerine duyulan güvenin göstergesi oldu.