'1 Başka Güzel'de sürprizlerle dolu bir gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'1 Başka Güzel'de sürprizlerle dolu bir gün

Show TV ekranlarında moda ve şıklık rüzgarı estiren '1 Başka Güzel'de yarışmacılar "annemin gardırobundan" konseptiyle jüri karşısında boy gösterdi

'1 Başka Güzel'de sürprizlerle dolu bir gün
'1 Başka Güzel'de sürprizlerle dolu bir gün
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Show TV'nin sevilen programı '1 Başka Güzel'de mücadele ruhu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacılar "annemin gardırobundan" konseptiyle podyumda yarıştılar. Yarışmacılar giydiği parçalarla izleyiciye ve jürilere nostaljik anlar yaşattı.

Eleme gününe yaklaşırken güzellere sürpriz vardı. Yarışmacıların annelerinden gelen destek mesajları duygusal anlar yaşattı. Çarşamba günü, Selver ve Ebrar’ın arasında yaşanan gerginlik bugün itibariyle son buldu. Jürinin oy birliğiyle, mavi takımdan Selver diskalifiye oldu.

Podyumdaki üzücü haberin ardından, şırdancı Mehmet Usta’nın gelişi keyifleri yerine getirdi. Yarışmacılar yarışırken yaptığı çiğ köfteye dayanamayan Selin Ciğerci kendini Mehmet Usta’nın yanında buldu. Tarzlar yarışırken çiğ köfteler yenildi, sohbetler edildi.

'1 Başka Güzel' yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üç Kuruş ne zaman başlıyor, 1. bölüm ne zaman? Üç Kuruş oyuncuları kimler? Üç Kuruş dizisi konusu
TELEVİZYON Üç Kuruş ne zaman başlıyor?
Gelinim Mutfakta 14 Ekim 2021 puan durumu: Bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?
TELEVİZYON Gelinim Mutfakta 14 Ekim 2021 puan durumu
İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? İbo Show bitti mi, final mi yaptı?
TELEVİZYON İbo Show ne zaman başlıyor?
TV Yayın akışı 14 Ekim 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 14 Ekim 2021
Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak? Netflix Türk dizisi Kulüp yayın tarihini açıkladı! Kulüp konusu, oyuncular
TELEVİZYON Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak?
You 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix You dizisi 3. sezon yayın tarihini açıkladı
TELEVİZYON You 3. sezon ne zaman yayınlanacak
13 ekim Masterchef eleme adayları! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Ekim Masterchef potaya kim gitti?
TELEVİZYON MasterChef eleme adayları belli oldu!
SONUÇLAR! Reyting sonuçları 13 Ekim 2021 Çarşamba... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON Reytinglerde kim birinci oldu?
Yalancı dizisi yeni fragmanı yayınlandı! Yalancı 5. bölümde neler olacak? İşte Yalancı 5. bölüm fragmanı...
TELEVİZYON Deniz, Mehmet Emir'i durdurabilecek mi?
Üç Kuruş'un yeni fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON "Üç Kuruş"un yeni fragmanı yayınladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.