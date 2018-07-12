1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? soruları araştırılıyor. Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladıktan sonra dolar hız kesmeyerek 4.9743 lira ile yeni tarihi rekor düzeye yükseldi daha sonra düştü. İşte 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? sorularının cevabı...

1 DOLAR KAÇ TL?

Dolar kuru bugün itibariyle, alışta 4,8059 TL, satışta 4,8112 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar alış kuru ve dolar satış kuru 12.07.2018 tarihi itibariyle saat 13:22'de güncellenmiştir. 1 Dolar 4,8059 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 4,8059 Türk Lirası alınabilmektedir.

Dolar, düne göre %-1.378 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 4,8059 TL, dolar satış kuru 4,8112 TL’dir. Dolar kuru en son 12.07.2018 13:22:54 tarihinde güncellenmiştir.

1 EURO KAÇ TL?

Euro kuru bugün itibariyle, alışta 5,6194 TL, satışta 5,6234 TL seviyesinde bulunuyor. Euro alış kuru ve euro satış kuru 12.07.2018 tarihi itibariyle saat 13:23'de güncellenmiştir. 1 Euro 5,6194 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 5,6194 Türk Lirası alınabilmektedir.

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Euro kuru en son 12.07.2018 13:23:43 tarihinde güncellenmiştir.

1 STERLİN KAÇ TL?

Sterlin kuru bugün itibariyle, alışta 6,3612 TL, satışta 6,3682 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin alış kuru ve sterlin satış kuru 12.07.2018 tarihi itibariyle saat 13:22'de güncellenmiştir. 1 Sterlin 6,3612 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 1 Sterlin karşılığında 6,3612 Türk Lirası alınabilmektedir.

Sterlin kuru en son 12.07.2018 13:22:44 tarihinde güncellenmiştir.

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