Altın kurlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Güne %-0,28 düşüş ile başlayan gram altın fiyatı ekonomi takipçileri ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 1 gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, anlık verilerle 29 Mart güncel altın kuru...

29 MART 1 GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

1 Gram altın fiyatı saat 11.30 itibarıyla Alış'ta 910,11 TL , Satış'ta 912,13 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 910,11

SATIŞ: 912,13

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