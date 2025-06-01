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        Haberler Bilgi Magazin 1 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL || Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        1 Haziran Pazar TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        İzleyiciiler ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. Bugün kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler 1 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediliyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 1 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:25
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        1

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların günlük yayın akışları ile belli oluyor. Bugünü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler 1 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Japon İşi

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Köşeyi Dönen Adam

        14:30 Bahar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        23:15 Kibarca Öldürmek

        00:45 Köşeyi Dönen Adam

        02:15 Kibarca Öldürmek

        03:30 Resimdeki Sevgili

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Kuruluş Osman

        15:30 Can Borcu

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Can Borcu

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Kara Murat Fatih'in Fedaisi

        16:30 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

        22:30 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

        01:15 Android Polis

        03:00 Yargı

        05:45 5N1K

        06:15 Arda ile Omuz Omuza

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Kral Kaybederse

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Senede Bir Gün

        01:30 Kral Kaybederse

        03:30 Kaderimin Oyunu

        04:30 Türk Müziği

        05:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:20 Hayallerinin Peşinde

        06:05 Beni Böyle Sev

        08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Lingo Türkiye

        14:10 Gönül Dağı

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        00:15 3'te 3

        01:35 Bir Zamanlar İstanbul

        03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        16:00 Çift Kişilik Oda

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Deli Deli Küpeli

        22:00 Çift Kişilik Oda

        03:45 Adım Farah

        04:45 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 İşte Benim Stilim

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        1 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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