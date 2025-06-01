1 Haziran Pazar TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
İzleyiciiler ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. Bugün kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler 1 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediliyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 1 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...
Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların günlük yayın akışları ile belli oluyor. Bugünü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler 1 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Japon İşi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Kibarca Öldürmek
00:45 Köşeyi Dönen Adam
02:15 Kibarca Öldürmek
03:30 Resimdeki Sevgili
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Osman
15:30 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
16:30 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
22:30 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
01:15 Android Polis
03:00 Yargı
05:45 5N1K
06:15 Arda ile Omuz Omuza
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Senede Bir Gün
01:30 Kral Kaybederse
03:30 Kaderimin Oyunu
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Hayallerinin Peşinde
06:05 Beni Böyle Sev
08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
14:10 Gönül Dağı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Bir Zamanlar İstanbul
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Deli Deli Küpeli
22:00 Çift Kişilik Oda
03:45 Adım Farah
04:45 Elkızı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
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