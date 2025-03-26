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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:28
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        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

        28 MART CUMA

        16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Ali Özer

        16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

        20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen

        20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses

        29 MART CUMARTESİ

        13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Gültekin

        13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Tolga Güldibi

        16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: Yunus Dursun

        16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ümit Öztürk

        31 MART PAZARTESİ

        17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

        20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu

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