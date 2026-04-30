1 Mayıs eczaneler açık mı? 2026 Emek ve Dayanışma Günü Eczane Çalışma Durumu
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında eczanelerin çalışma düzeni geliyor. Resmi tatil günleri arasında yer alan 1 Mayıs’ta kamu kurumlarının büyük bir kısmı hizmete ara verirken, sağlık alanındaki hizmetler ise kesintisiz şekilde devam ediyor. Bu süreçte eczaneler tamamen kapanmak yerine nöbet sistemiyle faaliyet göstererek vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Peki 1 Mayıs eczaneler açık mı? Detaylar haberimizde.
1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için eczanelerin tamamı normal şekilde açık olmaz.
Ancak eczaneler tamamen kapalı değildir. Her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, 1 Mayıs günü boyunca hizmet vermeye devam eder. Vatandaşlar acil ilaç ihtiyaçlarını bu nöbetçi eczanelerden karşılayabilir.
Kısacası:
Normal eczaneler: Kapalı
Nöbetçi eczaneler: Açık ve hizmet veriyor