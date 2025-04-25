Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak sayılıyor mu? 1 Mayıs'ta kamu ve özel sektör çalışıyor mu, okul var mı?

        1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak sayılıyor mu? 1 Mayıs'ta kamu ve özel sektör çalışıyor mu, okul var mı?

        1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, "1 Mayıs resmi tatil mi?" sorusu hem işverenler hem de çalışanlar arasında sıkça sorulmaya başlandı. Her yıl Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel günde, tatil düzenlemeleri ve iş yerlerindeki uygulamalar büyük bir merak konusu oluyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar açık mı, çalışma saatleri nasıl olacak? İşte 1 Mayıs'la ilgili tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her yıl İşçi Bayramı olarak coşkuyla kutlanan 1 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, "1 Mayıs tatil mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. Hem özel hem de kamu sektörü çalışanları, 1 Mayıs günü mesai saatlerinin nasıl olacağını merak ederken, ebeveynler de okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte, merak edilen tüm detaylar...

        2

        1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir. Bu gün,"Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanır ve işçilere ve emekçilere adanmış bir gündür. Resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olur.

        3

        1 MAYIS'TA KAMU VE ÖZEL SEKTÖÜR ÇALIŞIYOR MU?

        1 Mayıs, resmi tatil olduğu için kamu sektörü ve devlet daireleri hizmet vermeyecek ancak özel sektörde durum, firmaya göre değişiklik gösterebilir.

        4

        1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

        1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildiği için okullar 1 Mayıs Perşembe günü tatil olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Tsunami için risk alanları
        Tsunami için risk alanları
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum