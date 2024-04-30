1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü okul var mı, ders işlenecek mi?
İşçi ve Emekçiler Bayramı 1 Mayıs Çarşamba günü pek çok kurum kapalı olacak. Hem veliler hem öğrenciler 1 Mayıs okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramında bankalar, kargolar, sağlık ocağı gibi yerler kapalı olacak. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü okullar tatil mi, ders var mı?
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı pek çok kutlama ile gerçekleşecek. Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs’ta okulların tatil olup olmama durumu merak ediliyor. 1 Mayıs nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında banka, kargo gibi işletmeler yer alıyor. Peki 1 Mayıs tatil mi? 2024 MEB resmi tatil takvimine göre İşçi Bayramı 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi, ders var mı, işlenecek mi?
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.
Yasaya göre, 1 Mayıs Çarşamba günü 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olmasından dolayı okullar ve üniversiteler tatil olacak.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye’de dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs’ın bir gün öncesi olan 30 Nisan ise yarım gün olmayacak.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
1 MAYIS NASIL DOĞDU?
İşçi Bayramı’na uzanan sürecin ilk adımının 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı protestolara kadar dayanıyor. Ancak bu protestolar tarihte, ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadelenin, 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edilmesine kadar uzanıyor.
Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. 3 gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan dördü idam, dördü ağır hapis cezasına çarptırıldı.
Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.