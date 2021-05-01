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İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar!

İstanbul Valiliği tarafından, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı. İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbul'da kapalı yollar hangileri? İşte 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar
İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar!
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İHA

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı.

İHA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, "İlimizde, 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır" denilerek Beyoğlu Mete Caddesi, Sıra Selviler Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesi'nin trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

Alternatif güzergahlarsa, Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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