Taksim'e yürümek isteyen gruba gözaltı! Kapanmada 1 Mayıs! 0:00 / 0:00

DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı.

GÖZETİM NOKTALARI OLUŞTURULDU

İHA'da yer alan habere göre park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı.

BAZI METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Bunun yanı sıra meydan ve çevresi K-9 bomba arama köpekleri tarafından kontrol edildi. Öte yandan M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

MECİDİYEKÖY'DE 20 GÖZALTI

DHA'da yer alan habere göre de İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi.

Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİLER

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı.

Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.