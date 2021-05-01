Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem1 MAYIS MESAJI! Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması!
ABONE OL

Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla kutladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Çalışanlar alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Sendikalı olacaksınız, haklarınızı size teslim edeceğim. Bu ülkede barışı, huzuru, bu ülkede her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizin, alın terinin her zaman yanında olacağım" dedi

1 MAYIS MESAJI! Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması!
Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması!
0:00 / 0:00
AA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından videolu 1 Mayıs mesajı paylaştı. 1 Mayıs'ın, "emeğin ve alın teri dökenlerin bayramı" olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

AA'da yer alan habere göre emekçilerin sorunlarını bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: "Çaresizlik içindesiniz onu da biliyorum ama sizden tek isteğim var, sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Biliyorum, milyonlarca işsizimiz var. Bir işsizler ordusu yaratıldı, bunun da farkındayım.

"HAKLARINIZI SİZE TESLİM EDECEĞİM"

Ama hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız. Çalışanlar alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Sendikalı olacaksınız, haklarınızı size teslim edeceğim. Bu ülkede barışı, huzuru, bu ülkede her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizin, alın terinin her zaman yanında olacağım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1 MAYIS! Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı!
GÜNDEMBahçeli'den 1 Mayıs mesajı!
El yazısıyla doldurulan çalışma izinlerine sıkı denetim - haberler
GÜNDEMEl yazısıyla doldurulan çalışma izinlerine sıkı ...
AÖL kayıt yenileme, ders seçimi 2021 tarihleri ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman, online mı?
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
İstanbul Valiliği: 212 kişi gözaltına alındı - Haberler
GÜNDEMİstanbul Valiliği: 212 kişi gözaltına alındı
MEB DUYURDU! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 2. Dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Omuz atma tartışmasında göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki İsmail öldü - Haberler
GÜNDEMOmuz atma kavgasında can verdi!
Gülizar'ı vahşice öldüren katilin aldığı ceza onandı! - Haberler
GÜNDEMGülizar'ın katilinin ağırlaştırılmış müebbet cezası ...
DAĞDA TOMBALA... Son dakika: Tam kapanmada skandal görüntü
GÜNDEMDağ eteğindeki depoda akılalmaz olay!
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaçta başlıyor? Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi?
GÜNDEMTam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi?
Süleyman Soylu: Dün arkadaşımı koronadan kaybettim - Haberler
GÜNDEMSüleyman Soylu: Dün arkadaşımı koronadan kaybettim