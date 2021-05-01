Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması! 0:00 / 0:00

AA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından videolu 1 Mayıs mesajı paylaştı. 1 Mayıs'ın, "emeğin ve alın teri dökenlerin bayramı" olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

AA'da yer alan habere göre emekçilerin sorunlarını bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: "Çaresizlik içindesiniz onu da biliyorum ama sizden tek isteğim var, sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Biliyorum, milyonlarca işsizimiz var. Bir işsizler ordusu yaratıldı, bunun da farkındayım.

"HAKLARINIZI SİZE TESLİM EDECEĞİM"

Ama hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız. Çalışanlar alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Sendikalı olacaksınız, haklarınızı size teslim edeceğim. Bu ülkede barışı, huzuru, bu ülkede her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizin, alın terinin her zaman yanında olacağım."