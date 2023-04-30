Yatırım ve birikim vatandaşlar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na kısa bir süre kalması ile birlikte, borsanın durumunu da merak etmeye başladı. Resmi tatil statüsünde olan 1 Mayıs İşçi Bayramı günü borsa açık mı ve söz konusu günde borsada işlem yapılabilecek mi gibi soruların yanıtlarını bir araya getirdik!