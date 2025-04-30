1 MAYIS'TA KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

⦁ Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Unkapanı Köprüsü,

⦁ Galata Köprüsü,

⦁ Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

⦁ Sahil Kennedy Caddesi,

⦁ Haliç Köprü,

⦁ D - 100,

⦁ Avrasya Tünel,

⦁ Namık Kemal Caddesi

⦁ 10. Yıl Caddesi,

⦁ Vatan Caddesi.